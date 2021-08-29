В третьем туре АПЛ «Бернли» будет принимать «Лидс». Матч пройдет на стадионе «Терф Мур» 29 августа. Начало встречи — в 16:00 мск. «Бернли» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бернли»

Для команды Шона Дайча новый сезон Премьер-лиги стартовал с двух поражений. На данный момент «бордовые» находятся на 17-м месте с разницей мячей — 1:4.

Первым соперником «Бернли» был «Брайтон». Во встрече на «Терф Мур» хозяева открыли счет уже на 2-й минуте, а после перерыва пропустили пару голов в ответ — 1:2.

Во втором туре «Бернли» противостоял более грозному сопернику — «Ливерпулю». На «Энфилде» ребята Шона Дайча забить не сумели — 0:2.

Все прогнозы на АПЛ

На этой неделе «бордовые» приняли участие в Кубке лиги. На стадии 1/32 финала «Бернли» бился с «Ньюкаслом» и одержал победу в серии пенальти (0:0, 4:3 п.).

«Лидс»

Парни из Лидса стартанули в чемпионате также не лучшим образом. За два тура они отняли у соперников всего 1 балл и заняли 15-е место в таблице с разницей голов — 3:7.

Получил полную сетку мячей «Лидс» в дебютной игре Премьер-лиги. Это была встреча с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд», где «павлины» посыпались после перерыва (1:5).

Мощнее подопечные Марсело Бьелсы провели вторую игру. На своем поле «Лилс» принимал «Эвертон», с которым он скатал ничейку (2:2).

В минувший вторник «Лидс» провел матч 1/32 финала Кубка лиги против «Кру Александры». В дуэли с представителем Первой лиги «павлины» сыграли идеально (3:0).

Прогноз и ставка

Победа «Бернли» оценивается в 3.08, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.56, а на победу «Лидса» — 2.35.

Матч третьего тура АПЛ на «Терф Мур» будет отличным шансом для любой из команд впервые взять три балла и вновь обрести в себе уверенность.