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    «Лидс» победит впервые в новом сезоне АПЛ?

    «Бернли» — «Лидс». Прогноз и ставка (к. 2.35) на футбольный матч английской Премьер-лиги 29 августа 2021 года

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    Хуниор Фирпо
    В третьем туре АПЛ «Бернли» будет принимать «Лидс». Матч пройдет на стадионе «Терф Мур» 29 августа. Начало встречи — в 16:00 мск. «Бернли» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 29 Августа 2021 года
    Бёрнли
  • Бёрнли
    •  Бёрнли 16:00 Лидс Лидс
  • Лидс
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.25
  • Ставка!
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    «Бернли»

    Для команды Шона Дайча новый сезон Премьер-лиги стартовал с двух поражений. На данный момент «бордовые» находятся на 17-м месте с разницей мячей — 1:4.

    Первым соперником «Бернли» был «Брайтон». Во встрече на «Терф Мур» хозяева открыли счет уже на 2-й минуте, а после перерыва пропустили пару голов в ответ — 1:2.

    Во втором туре «Бернли» противостоял более грозному сопернику — «Ливерпулю». На «Энфилде» ребята Шона Дайча забить не сумели — 0:2.

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    На этой неделе «бордовые» приняли участие в Кубке лиги. На стадии 1/32 финала «Бернли» бился с «Ньюкаслом» и одержал победу в серии пенальти (0:0, 4:3 п.).

    «Лидс»

    Парни из Лидса стартанули в чемпионате также не лучшим образом. За два тура они отняли у соперников всего 1 балл и заняли 15-е место в таблице с разницей голов — 3:7.

    Получил полную сетку мячей «Лидс» в дебютной игре Премьер-лиги. Это была встреча с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд», где «павлины» посыпались после перерыва (1:5).

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    • Мощнее подопечные Марсело Бьелсы провели вторую игру. На своем поле «Лилс» принимал «Эвертон», с которым он скатал ничейку (2:2).

    В минувший вторник «Лидс» провел матч 1/32 финала Кубка лиги против «Кру Александры». В дуэли с представителем Первой лиги «павлины» сыграли идеально (3:0).

    Прогноз и ставка

    Победа «Бернли» оценивается в 3.08, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.56, а на победу «Лидса» — 2.35.

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    Матч третьего тура АПЛ на «Терф Мур» будет отличным шансом для любой из команд впервые взять три балла и вновь обрести в себе уверенность.

    Однако «Лидс» со своим составом и Бьелсой во главе все же выглядит фаворитом, способным огорчить «Бернли» на его поле. Наши прогноз и ставка — победа «Лидса» за 2.35.

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    «Бернли» — «Лидс»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 29.08.2021. Прогнозы на футбол. «Лидс» победит впервые в новом сезоне АПЛ?
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