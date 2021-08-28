ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сердар АзмунСвязка Дзюба-Азмун вернулась. «Зенит» наказал ЦСКА за плохую реализацию Жеребьёвка Лиги чемпионов УЕФАЖеребьёвка Лиги чемпионов 2021/2022 Жеребьёвка Лиги Европы 2021/2022. Новая эмблемаЖеребьёвка Лиги Европы 2021/2022. Онлайн
  • 01:37
    • Источник: Роналду уведомил руководство «Ювентуса» о намерении уйти
  • 01:14
    • СМИ: Мбаппе сообщил игрокам ПСЖ, что уходит в «Реал»
  • 20:24
    • «Зенит» сыграет в Лиге чемпионов с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме»
  • 23:39
    • Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Пасуш де Феррейра» в квалификации Лиги конференций
  • 23:13
    • «Селтик» проиграл «Аз Алкмару» и вышел в групповой этап ЛЕ
  • 22:43
    • Гол Азмуна принес «Зениту» домашнюю победу над ЦСКА
  • 22:34
    • «Ахмат» вырвал победу у «Арсенала» в Грозном
    Все новости спорта

    «Бетис» «Реалу» — нелегкий соперник

    «Бетис» — «Реал». Прогноз (к. 3.45) и ставки на футбол, Примера, 28 августа 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Бетис Прогнозы на Реал Мадрид Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Бетис» — «Реал»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карим Бензема
    В рамках второго игрового дня 3 тура испанской Примеры мадридский «Реал» сыграет в гостях у «Бетиса». Встреча назначена на 28 августа 23:00 по мск. «Бетис» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 28 Августа 2021 года
    Бетис
  • Севилья
    •  Бетис 23:00 Реал Мадрид Реал Мадрид
  • Мадрид
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.20
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 1.90
  • Ставка!
    •

    «Бетис»

    Севильский клуб после двух туров находится в середине турнирной таблицы испанской Примеры с двумя очками на счету.

    «Бетис» в нынешнем сезоне еще не побеждал. У него были ничьи с «Мальоркой» (1:1) и «Кадисом» (1:1). Тем не менее команде удалось продлить беспроигрышную серию в чемпионате Испании до 13 матчей.

    К слову, из этих 13 матчей 9 завершались вничью. Так что у «бетикос» любимым результатом сейчас являются мировые со счетом 1:1 и 0:0.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Судя по всему, матч пропустит 6 игроков. Это Марк Бартра, Робер Гонсалес, Виктор Камараса, Диего Лайнес, Алекс Морено и Юссуф Сабали.

    «Реал»

    «Реал» стартовал с уверенной победы над «Алавесом». Команда Анчелотти разгромила соперника со счетом 4:1. Однако во втором туре она встретила серьезное сопротивление и не смогла одолеть «Леванте», довольствуясь ничьей 3:3.

    Таким образом, у «сливочных» 4 пропущенных гола — больше, чем у других команд из топ-4 Примеры. Подразумевается «Севилья», «Атлетико» и «Барселона».

  • Кошмар «паспортистов». Лимит на легионеров в России близок к отмене
  • РФС находится на пороге принятия исторического решения
  • 24/08/2021

    • В таблице Примеры «галактикос» находятся на 3 месте. Они опережают «Барселону» несмотря на пропущенные голы. У «Реала» 7 забитых, поэтому он лучше «каталонцев» в разнице голов.

    Мариано Диас, Тони Кроос, Марсело, Ферлан Менди и Даниэль Себальос — те, кто пропустит матч из-за травм.

    Прогноз и ставка

    Котировки от букмекеров выглядят следующим образом: на победу «Бетиса» дают 4.20, на ничью предлагают 3.85, а на «викторию» «Реала» можно поставить с котировкой 1.85.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Реалу» было очень непросто в матче с «Леванте», а «Бетис», между прочим, в последний раз проигрывал дома 7 февраля. При этом «Реалу» удалось выиграть у «Бетиса» лишь в одном из пяти очных матчей. Последняя встреча завершилась ничьей 0:0.

    Вполне вероятно, что и этот поединок завершится ничьей. Предлагаем воспользоваться таким вариантом.

    Ну и если учесть все вышенаписанное, то можно сделать еще один вывод — тотал меньше 3 за 1.80.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.02
  • Прогноз на матч Урал — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Химки — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Динамо — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Краснодар — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Уэска
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Верона — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Нант — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.25
  • Экспресс дня 27 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Малага — Алькоркон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Валенсия — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.12
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Аугсбург — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Штутгарт — Фрайбург
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Бетис» — «Реал»: прогноз, ставка (3.45), статистика, коэффициенты матча 28.08.2021. Прогнозы на футбол. «Бетис» «Реалу» — нелегкий соперник
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры