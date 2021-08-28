В рамках второго игрового дня 3 тура испанской Примеры мадридский «Реал» сыграет в гостях у «Бетиса». Встреча назначена на 28 августа 23:00 по мск. «Бетис» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бетис»

Севильский клуб после двух туров находится в середине турнирной таблицы испанской Примеры с двумя очками на счету.

«Бетис» в нынешнем сезоне еще не побеждал. У него были ничьи с «Мальоркой» (1:1) и «Кадисом» (1:1). Тем не менее команде удалось продлить беспроигрышную серию в чемпионате Испании до 13 матчей.

К слову, из этих 13 матчей 9 завершались вничью. Так что у «бетикос» любимым результатом сейчас являются мировые со счетом 1:1 и 0:0.

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Судя по всему, матч пропустит 6 игроков. Это Марк Бартра, Робер Гонсалес, Виктор Камараса, Диего Лайнес, Алекс Морено и Юссуф Сабали.

«Реал»

«Реал» стартовал с уверенной победы над «Алавесом». Команда Анчелотти разгромила соперника со счетом 4:1. Однако во втором туре она встретила серьезное сопротивление и не смогла одолеть «Леванте», довольствуясь ничьей 3:3.

Таким образом, у «сливочных» 4 пропущенных гола — больше, чем у других команд из топ-4 Примеры. Подразумевается «Севилья», «Атлетико» и «Барселона».

В таблице Примеры «галактикос» находятся на 3 месте. Они опережают «Барселону» несмотря на пропущенные голы. У «Реала» 7 забитых, поэтому он лучше «каталонцев» в разнице голов.

Мариано Диас, Тони Кроос, Марсело, Ферлан Менди и Даниэль Себальос — те, кто пропустит матч из-за травм.

Прогноз и ставка

Котировки от букмекеров выглядят следующим образом: на победу «Бетиса» дают 4.20, на ничью предлагают 3.85, а на «викторию» «Реала» можно поставить с котировкой 1.85.

«Реалу» было очень непросто в матче с «Леванте», а «Бетис», между прочим, в последний раз проигрывал дома 7 февраля. При этом «Реалу» удалось выиграть у «Бетиса» лишь в одном из пяти очных матчей. Последняя встреча завершилась ничьей 0:0.

Вполне вероятно, что и этот поединок завершится ничьей. Предлагаем воспользоваться таким вариантом.

Ну и если учесть все вышенаписанное, то можно сделать еще один вывод — тотал меньше 3 за 1.80.