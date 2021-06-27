Бельгия сыграет на своем поле с Португалией в рамках 1/8 финала плей-офф Евро-2020. Матч пройдет 27 июня, начало — в 22:00 мск. Бельгия — Португалия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика. Бельгия — Португалия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Бельгии

Бельгийцы снесли с газона всех своих оппонентов по группе. Максимум очков, который завоевала команда, стали заслуженным результатом.

Ромелу Лукаку и Кевин Де Брюйне ведут сборную Бельгии вперед, и шансы на триумф у этой команды весьма недурственные.

Вот только в матче с действующими чемпионами Европы бельгийцам не поможет Тимоти Кастань. Защитник «Лестера» получил травму лица.

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На этом турнире Бельгия меньше двух голов не забивает. Вероятно, в поединке с португальцами эта тенденция будет продолжена.

Сборная Португалии

Зайти в плей-офф с 3 места — явно не самый лучший результат для Португалии. Команда смотрится не столь мощно, как обычно, и явно испытывает трудности в обороне.

Криштиану Роналду, конечно, настрелял уже 5 мячей, но на своих плечах вытащить сборную Португалии в финал ему будет проблематично. Но он постарается!

Беспокоит проваленный поединок с немцами (2:4), да и с французами было нелегко. В общем, пока португальцев вряд ли стоит рассматривать в качестве фаворитов турнира.

К слову, с бельгийцами команда традиционно играет на равных. За всю историю противостояний «европейские бразильцы» по три раза обменялись победами с оппонентами.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Бельгию за 2.48, на ничью за 3.25, а на Португалию — за 3.00.

Бельгийцы смотрятся монолитнее соперника, да и в атаке преуспевают.

Португалия не слишком удачно обороняется , зато с атакой у команды все в ажуре.

Обе команды шикарно атакуют, и наверняка продемонстрируют это в отчетном поединке. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 3.75, поставить на это можно с коэффициентом 4.50. Для остальных — более умеренный прогноз.