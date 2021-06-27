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    Спектакль от Бельгии с Португалией?

    Бельгия — Португалия. Дерзкая ставка за 4.50 на матч Евро-2020 27 июня 2021 года

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    Криштиану Роналду
    Бельгия сыграет на своем поле с Португалией в рамках 1/8 финала плей-офф Евро-2020. Матч пройдет 27 июня, начало — в 22:00 мск. Бельгия — Португалия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика. Бельгия — Португалия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сборная Бельгии

    Бельгийцы снесли с газона всех своих оппонентов по группе. Максимум очков, который завоевала команда, стали заслуженным результатом.

    Ромелу Лукаку и Кевин Де Брюйне ведут сборную Бельгии вперед, и шансы на триумф у этой команды весьма недурственные.

    Вот только в матче с действующими чемпионами Европы бельгийцам не поможет Тимоти Кастань. Защитник «Лестера» получил травму лица.

    Все прогнозы на Евро-2020

    На этом турнире Бельгия меньше двух голов не забивает. Вероятно, в поединке с португальцами эта тенденция будет продолжена.

    Сборная Португалии

    Зайти в плей-офф с 3 места — явно не самый лучший результат для Португалии. Команда смотрится не столь мощно, как обычно, и явно испытывает трудности в обороне.

    Криштиану Роналду, конечно, настрелял уже 5 мячей, но на своих плечах вытащить сборную Португалии в финал ему будет проблематично. Но он постарается!

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    • Беспокоит проваленный поединок с немцами (2:4), да и с французами было нелегко. В общем, пока португальцев вряд ли стоит рассматривать в качестве фаворитов турнира.

    К слову, с бельгийцами команда традиционно играет на равных. За всю историю противостояний «европейские бразильцы» по три раза обменялись победами с оппонентами.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Бельгию за 2.48, на ничью за 3.25, а на Португалию — за 3.00.

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    Бельгийцы смотрятся монолитнее соперника, да и в атаке преуспевают.

    Португалия не слишком удачно обороняется, зато с атакой у команды все в ажуре.

    Обе команды шикарно атакуют, и наверняка продемонстрируют это в отчетном поединке. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 3.75, поставить на это можно с коэффициентом 4.50. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    Бельгия — Португалия: прогноз, ставка (4.50), статистика, коэффициенты матча 27.06.2021. Прогнозы на футбол. Спектакль от Бельгии с Португалией?
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