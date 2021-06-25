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    «Сеара» дома устоит против одного из лидеров

    «Сеара» — «Атлетико Минейро». Прогноз и ставка (к. 1.78) на футбол, чемпионат Бразилии, 25 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сеара» — «Атлетико Минейро»
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    «Сеара»
    25 июня в шестом туре чемпионата Бразилии по футболу «Сеара» на своем поле сыграет с «Атлетико Минейро». Стартовый свисток прозвучит в 01:00 по мск. «Сеара» — «Атлетико Минейро»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сеара»

    «Сеара» в минувшем розыгрыше бразильской Серии А заняла 11 место и приняла участие в южноамериканском кубке, где не смогла преодолеть групповой этап.

    В минувшем сезоне в 38 поединках «черно-белый» коллектив по 14 раз побеждал и проигрывал, а также 10 встреч свел вничью. Разница забитых и пропущенных составила 54:51.

    В текущем первенстве команда после пяти туров идет на 12 позиции, имея в своем активе пять пунктов, выиграв одну игру при двух мировых исходах и поражениях.

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    К данной игре «Сеара» подходит с 4-матчевой безвыигрышной серией в рамках Серии А. В минувшем туре она расписала выездную мировую против «Интернасьоналя» 1:1 на выезде.

    «Атлетико Минейро»

    «Атлетико Минейро» в прошлом чемпионате Бразилии выиграл бронзовые награды, отстав всего на три очка от чемпиона, которым стал «Фламенго».

    В прошлом первенстве «черно-белые» выиграли в 20 поединках, десять раз они терпели фиаско и восемь раз сыграли вничью, разница забитых и пропущенных в них составила 64:45.

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    • После пяти туров текущей компании коллектив имеет на своем счету 10 баллов, с которыми находится на пятой позиции в турнирной таблице, отставая всего на два пункта от лидера.

    Стартовал «Атлетико» с поражения в текущем чемпионате Бразилии, после чего вышел победителем из трех игр подряд, а в минувшем туре расписал домашнюю мировую с «Шапекоэнсе» 1:1.

    В прошлом сезоне на поле «Сеары» эти команды расписали мировую со счетом 2:2, а в Минейро победил «Атлетико» — 2:0.

    Прогноз и ставка на «Сеара» — «Атлетико Минейро»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Атлетико Минейро» предлагают — 2.18.

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    На викторию «Сеары» дают — 3.68, ничья оценена — в 3.32.

    На своем поле «Сеара» в целом неплохо играет против «Атлетико». Прогнозируем, что хозяева не уступят в этом поединке.

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