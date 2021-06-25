«Сеара»
«Сеара» в минувшем розыгрыше бразильской Серии А заняла 11 место и приняла участие в южноамериканском кубке, где не смогла преодолеть групповой этап.
В минувшем сезоне в 38 поединках «черно-белый» коллектив по 14 раз побеждал и проигрывал, а также 10 встреч свел вничью. Разница забитых и пропущенных составила 54:51.
В текущем первенстве команда после пяти туров идет на 12 позиции, имея в своем активе пять пунктов, выиграв одну игру при двух мировых исходах и поражениях.
К данной игре «Сеара» подходит с 4-матчевой безвыигрышной серией в рамках Серии А. В минувшем туре она расписала выездную мировую против «Интернасьоналя» 1:1 на выезде.
«Атлетико Минейро»
«Атлетико Минейро» в прошлом чемпионате Бразилии выиграл бронзовые награды, отстав всего на три очка от чемпиона, которым стал «Фламенго».
В прошлом первенстве «черно-белые» выиграли в 20 поединках, десять раз они терпели фиаско и восемь раз сыграли вничью, разница забитых и пропущенных в них составила 64:45.
После пяти туров текущей компании коллектив имеет на своем счету 10 баллов, с которыми находится на пятой позиции в турнирной таблице, отставая всего на два пункта от лидера.
Стартовал «Атлетико» с поражения в текущем чемпионате Бразилии, после чего вышел победителем из трех игр подряд, а в минувшем туре расписал домашнюю мировую с «Шапекоэнсе» 1:1.
В прошлом сезоне на поле «Сеары» эти команды расписали мировую со счетом 2:2, а в Минейро победил «Атлетико» — 2:0.
Прогноз и ставка на «Сеара» — «Атлетико Минейро»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Атлетико Минейро» предлагают — 2.18.
На викторию «Сеары» дают — 3.68, ничья оценена — в 3.32.
На своем поле «Сеара» в целом неплохо играет против «Атлетико». Прогнозируем, что хозяева не уступят в этом поединке.