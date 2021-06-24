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    Справятся ли «ревс» снова с командой из Нью-Йорка?

    «Нью-Инглэнд Революшн» — «Нью-Йорк Ред Буллс». Прогноз и ставка (к. 1.90) на футбол, МЛС, 24 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Инглэнд Революшн» — «Нью-Йорк Ред Буллс»
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    «Нью-Инглэнд Революшн»
    В ночь с 23 на 24 июня в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Нью-Инглэнд Революшн» на своем поле примет «Нью-Йорк Ред Буллс». Игра стартует в 02:00 по мск. «Нью-Инглэнд Революшн» — «Нью-Йорк Ред Буллс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Нью-Инглэнд Революшн»

    «Нью-Инглэнд Революшн» провел в текущем сезоне девять игр, набрав в них 20 пунктов, с которыми находится во главе турнирной таблицы Восточной конференции.

    Пока за всю турнирную дистанцию бостонцы потерпели лишь одну неудачу, проиграв в начале мая на выезде «Нэшвиллу» со счетом 0:2. Перед этим они дважды выиграли и раз сыграли вничью.

    К данной встрече «ревс» подходят с 5-матчевой беспроигрышной серией, которая началась с мировой, а продолжилась четырьмя викториями подряд, где две были с «сухими» результатами.

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    В минувшем туре «Нью-Инглэнд Революшн» переиграл в гостях «Нью-Йорк Сити» со счетом 3:2.

    «Нью-Йорк Ред Буллс»

    У «Нью-Йорк Ред Буллс» на счету находится 12 пунктов после восьми сыгранных матчей, позволяющие коллективу находится на пятой строке на Востоке.

    Стоит отметить, что в текущем первенстве «быки» еще не играли вничью, четырежды победив при таком же количестве фиаско. Они неизменно чередуют по два поражения с двумя викториями.

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    • Так, в двух прошлых встречах клуб из Нью-Йорка поочередно на своей арене переиграл 2:0 «Нэшвилл» и 2:1 «Орландо», а перед эти уступил в двух выездных поединках.

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    В текущем чемпионате «Нью-Инглэнд Революшн» уже обыгрывал «Нью-Йорк Ред Буллс» (3:1), а в прошлом сезоне «быки» в играх с «ревс» набрали четыре очка — 1:0 и 1:1.

    Прогноз и ставка на «Нью-Инглэнд Революшн» — «Нью-Йорк Ред Буллс»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Нью-Инглэнд Революшн» — 1.90, победа «Нью-Йорк Ред Буллс» — 4.06, ничья — 3.70.

    Прогнозируем, что бостонцы продлят свою серию побед, добыв еще одну викторию над коллективом из Нью-Йорка.

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