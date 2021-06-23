В третьем туре группового этапа Евро-2020 квартета F сборная Германии сыграет с командой Венгрии. Встреча пройдет в Мюнхене на «Альянц Арене» и начнется в 22:00 по мск. Германия — Венгрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Германия

Немецкая команда после двух игровых дней набрала три балла и находится на второй позиции в турнирной таблице квартета F, имея очень хорошие шансы на выход в плей-офф.

На данным турнире коллектив Лева стартовал с минимального поражения от сборной Франции со счетом 0:1, пропустив еще в начале игры, а во втором туре он разнес команду Португалии, победив со счетом 4:2. При этом «бундестим» первым пропустил, но затем забил четыре раза подряд.

Напомним, что в июне сборная Германии при подготовке к континентальному первенству провела два товарищеских поединка, где сначала разошлась миром с Данией 2:2, а затем разгромила Латвию 7:1.

Все прогнозы на Евро-2020

В марте немцы в отборе к ЧМ-2022 сперва в двух стартовых встречах добивалась «сухих» викторий, после чего неожиданно на домашнем поле уступили сборной Северной Македонии со счетом 1:2.

Венгрия

Сборная Венгрии после двух туров занимает последнее место в «группе-смерти», имея на своем счету один набранный балл, и имеет еще шансы на продолжения борьбы в данном турнире.

Прогноз на матч Германия — Венгрия Насколько активными будут немцы в атаке?

Это пункт мадьяры заработали в прошлом поединке соревнования, расписав мировую со сборной Франции, сыграв 1:1, а туром ранее они потерпели крупное фиаско от Португалии 0:3. Правда, пропустив все голы уже в концовке игры.

Накануне Евро в спаррингах коллектив Марко Росси не знал горечи поражений, обыграв 1:0 Кипр и сыграв вничью 0:0 со сборной Ирландии.

Также венгры удачно отыграли и в мартовских поединках квалификации ЧМ-2022, на домашнем поле разойдясь миром со сборной Польши 3:3, а также крупно обыграв на выезде Сан-Марино 3:0 и Андорру 4:1.

Между собой эти сборные провели семь встреч, где трижды выигрывали венгры и в четырех поединках были сильнее немцы. Последний раз они играли в 2016 году. И тогда в товарняке выиграла 3:1 Германия.

Ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Германии предлагают — 1.20.

На викторию Венгрии дают — 16.00, ничья оценена — в 7.90.

В предстоящем сражении сборная Венгрии вряд ли сумеет устоять. Немцы выглядят на голову сильней, и наверняка добьются комфортной победы. Наша ставка на эту игру — виктория Германии с форой (-2).