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    Немцы добьются комфортной победы

    Германия — Венгрия. Ставка (к. 1.87) на футбол, чемпионат Европы, 23 июня 2021 года

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    Серж Гнабри
    В третьем туре группового этапа Евро-2020 квартета F сборная Германии сыграет с командой Венгрии. Встреча пройдет в Мюнхене на «Альянц Арене» и начнется в 22:00 по мск. Германия — Венгрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2020. Группа F 23 Июня 2021 года
    Германия
  • Берлин
    •  Германия 22:00 Венгрия Венгрия
  • Будапешт
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.20
  • X
  • 7.50
  • 2
  • 17.50
  • Ставка!
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    Германия

    Немецкая команда после двух игровых дней набрала три балла и находится на второй позиции в турнирной таблице квартета F, имея очень хорошие шансы на выход в плей-офф.

    На данным турнире коллектив Лева стартовал с минимального поражения от сборной Франции со счетом 0:1, пропустив еще в начале игры, а во втором туре он разнес команду Португалии, победив со счетом 4:2. При этом «бундестим» первым пропустил, но затем забил четыре раза подряд.

    Напомним, что в июне сборная Германии при подготовке к континентальному первенству провела два товарищеских поединка, где сначала разошлась миром с Данией 2:2, а затем разгромила Латвию 7:1.

    Все прогнозы на Евро-2020

    В марте немцы в отборе к ЧМ-2022 сперва в двух стартовых встречах добивалась «сухих» викторий, после чего неожиданно на домашнем поле уступили сборной Северной Македонии со счетом 1:2.

    Венгрия

    Сборная Венгрии после двух туров занимает последнее место в «группе-смерти», имея на своем счету один набранный балл, и имеет еще шансы на продолжения борьбы в данном турнире.

  • Прогноз на матч Германия — Венгрия
  • Насколько активными будут немцы в атаке?

    • Это пункт мадьяры заработали в прошлом поединке соревнования, расписав мировую со сборной Франции, сыграв 1:1, а туром ранее они потерпели крупное фиаско от Португалии 0:3. Правда, пропустив все голы уже в концовке игры.

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    • Накануне Евро в спаррингах коллектив Марко Росси не знал горечи поражений, обыграв 1:0 Кипр и сыграв вничью 0:0 со сборной Ирландии.

    Также венгры удачно отыграли и в мартовских поединках квалификации ЧМ-2022, на домашнем поле разойдясь миром со сборной Польши 3:3, а также крупно обыграв на выезде Сан-Марино 3:0 и Андорру 4:1.

    Между собой эти сборные провели семь встреч, где трижды выигрывали венгры и в четырех поединках были сильнее немцы. Последний раз они играли в 2016 году. И тогда в товарняке выиграла 3:1 Германия.

    Ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Германии предлагают — 1.20.

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    На викторию Венгрии дают — 16.00, ничья оценена — в 7.90.

    В предстоящем сражении сборная Венгрии вряд ли сумеет устоять. Немцы выглядят на голову сильней, и наверняка добьются комфортной победы. Наша ставка на эту игру — виктория Германии с форой (-2).

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