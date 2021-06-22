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    Избавится ли Хорватия от проблем в атаке?

    Хорватия — Шотландия. Ставка (к. 1.84) на тоталы в матче чемпионата Европы по футболу 22 июня 2021 года

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    Иван Перишич
    Во вторник, 22 июня, сборная Хорватии сыграет с командой Шотландии в третьем туре группового этапа Евро-2020. Встреча группы D, которая пройдет в Глазго, начнется в 22:00 по московскому времени. Хорватия — Шотландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2020. Группа D 22 Июня 2021 года
    Хорватия
  • Загреб
    •  Хорватия 22:00 Шотландия Шотландия
  • Евро-2020. Группа D
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.25
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 3.05
  • Ставка!
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    Хорватия

    Для сборной Хорватии чемпионат Европы начался не так, как планировалось. Финалисты последнего чемпионата мира в двух турах сумели набрать всего 1 балл, поэтому находятся на грани вылета.

    В первом туре «шашечные» потерпели поражение от Англии (0:1), пропустив единственный гол от Рахима Стерлинга и нанеся лишь два удара в створ чужих ворот.

    После этого подопечные Златко Далича были близки к еще одному провалу, но все же избежали поражения от Чехии (1:1) благодаря точному удару Ивана Перишича.

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    На Евро-2020 хорваты приехали в оптимальном составе. Им не хватает только Ивана Ракитича, который еще в прошлом году объявил о завершении международной карьеры.

    Шотландия

    Сборная Шотландии тоже набрала 1 очко в двух стартовых матчах Евро-2020, но может быть этим довольна.

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    • Да, команда Стива Кларка уступила Чехии (0:2), у которой дубль оформил Патрик Шик, но на фоне этого соперника она смотрелась неплохо и имела несколько моментов.

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    • Затем «тартановая армия» приятно удивила, сыграв вничью с Англией (0:0). Шотландцы в целом уверенно оборонялись и даже успевали угрожать воротам Джордана Пикфорда.

    Состав сборной Шотландии многими экспертами недооценивается, хотя в нем присутствуют такие известные игроки, как Энди Робертсон из «Ливерпуля», Киран Тирни из «Арсенала» и Скотт Мактоминей из «Манчестер Юнайтед».

    Ставка

    Букмекеры не ждут от команд яркой и результативной игры: тотал меньше 2,5 — 1.84, тотал больше 2,5 — 2.08.

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    Для этих сборных матч обещает стать тяжелым, и ничто иное, кроме победы, не поможет им продолжить борьбу на турнире.

    «Шашечные» испытывают явные проблемы в атаке, и этот неприятный момент преследует их уже довольно давно. Исходя из этого, можно предположить, что такая команда, как Шотландия, способна заставить их попотеть.

    Да, у подопечных Стива Кларка тоже нет яркого форварда, зато они очень плотно играют в защите и полузащите, лишая соперников пространства. Таким образом, наш прогноз и ставка — «тотал голов меньше 2,5».

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