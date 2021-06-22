Во вторник, 22 июня, сборная Хорватии сыграет с командой Шотландии в третьем туре группового этапа Евро-2020. Встреча группы D, которая пройдет в Глазго, начнется в 22:00 по московскому времени. Хорватия — Шотландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хорватия

Для сборной Хорватии чемпионат Европы начался не так, как планировалось. Финалисты последнего чемпионата мира в двух турах сумели набрать всего 1 балл, поэтому находятся на грани вылета.

В первом туре «шашечные» потерпели поражение от Англии (0:1), пропустив единственный гол от Рахима Стерлинга и нанеся лишь два удара в створ чужих ворот.

После этого подопечные Златко Далича были близки к еще одному провалу, но все же избежали поражения от Чехии (1:1) благодаря точному удару Ивана Перишича.

Все прогнозы на Евро-2020

На Евро-2020 хорваты приехали в оптимальном составе. Им не хватает только Ивана Ракитича, который еще в прошлом году объявил о завершении международной карьеры.

Шотландия

Сборная Шотландии тоже набрала 1 очко в двух стартовых матчах Евро-2020, но может быть этим довольна.

Прогноз на матч Хорватия — Шотландия Хорватия обыграет Шотландию и ворвется в плей-офф Евро-2020?

Да, команда Стива Кларка уступила Чехии (0:2), у которой дубль оформил Патрик Шик, но на фоне этого соперника она смотрелась неплохо и имела несколько моментов.

Затем «тартановая армия» приятно удивила, сыграв вничью с Англией (0:0). Шотландцы в целом уверенно оборонялись и даже успевали угрожать воротам Джордана Пикфорда.

Состав сборной Шотландии многими экспертами недооценивается, хотя в нем присутствуют такие известные игроки, как Энди Робертсон из «Ливерпуля», Киран Тирни из «Арсенала» и Скотт Мактоминей из «Манчестер Юнайтед».

Ставка

Букмекеры не ждут от команд яркой и результативной игры: тотал меньше 2,5 — 1.84, тотал больше 2,5 — 2.08.

Для этих сборных матч обещает стать тяжелым, и ничто иное, кроме победы, не поможет им продолжить борьбу на турнире.

«Шашечные» испытывают явные проблемы в атаке, и этот неприятный момент преследует их уже довольно давно. Исходя из этого, можно предположить, что такая команда, как Шотландия, способна заставить их попотеть.

Да, у подопечных Стива Кларка тоже нет яркого форварда, зато они очень плотно играют в защите и полузащите, лишая соперников пространства. Таким образом, наш прогноз и ставка — «тотал голов меньше 2,5».