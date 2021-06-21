Сборная Северной Македонии
Македонцы достойно сражались в стартовых матчах, но очками разжиться не смогли. Ближе всего к этому Горан Пандев и компания были в матче с Украиной (2:1).
Вообще, мало верится, что сборная Северной Македонии наберет хотя бы один балл. Тем паче, играть с голландцами придется в Амстердаме.
Шансов у македонцев почти никаких. Впрочем, забить в ворота лидера группы команде вполне по силам.
С голландцами отношения у команды не складываются. Из четырех очных встреч в активе у Северной Македонии (ранее — просто Македонии) лишь две ничьих при двух поражениях.
Сборная Нидерландов
Голландцы уже в плей-офф, но смазать концовку группового этапа не имеют морального права. Тем паче, в родном для себя Амстердаме.
Ну и, конечно, с оглядкой на статус оппонента — терять очки нельзя. Уж больно заметна разница в классе команд.
Сборная Нидерландов в двух матчах сумела забить пять мячей. Однако украинцы четко указали на прорехи «оранжевых» в обороне, чем вполне могут воспользоваться македонцы.
Нет сомнений, что Франк Де Бур в последнем матче применит некоторую ротацию. Так что особо напрягаться Нидерланды точно не будут. Класса должно хватить.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Нидерланды за 1.81, на ничью за 2.46, а на Северную Македонию — за 8.90.
Македонцы постараются дать бой лидеру, а такие мастера, как Пандев, способны
Голландцам уже ничего не нужно, но свое слово в атаке команда сказать должна.
Ротация голландцев и сверхмотивация македонцев превратят стартовый отрезок матча в фестиваль атакующего футбола. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Обе забьют в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 4.84. Для остальных — более умеренный прогноз.