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    Голландцы с македонцами сразу будут забивать?

    Северная Македония — Нидерланды. Дерзкая ставка за 4.84 на матч Евро-2020 21 июня 2021 года

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    Горан Пандев
    Северная Македония сыграет на своем поле с Нидерландами в рамках 3-го тура группового турнира Евро-2020. Матч пройдет 21 июня, начало — в 19:00 мск. Северная Македония — Нидерланды: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика. Северная Македония — Нидерланды: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сборная Северной Македонии

    Македонцы достойно сражались в стартовых матчах, но очками разжиться не смогли. Ближе всего к этому Горан Пандев и компания были в матче с Украиной (2:1).

    Вообще, мало верится, что сборная Северной Македонии наберет хотя бы один балл. Тем паче, играть с голландцами придется в Амстердаме.

    Шансов у македонцев почти никаких. Впрочем, забить в ворота лидера группы команде вполне по силам.

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    С голландцами отношения у команды не складываются. Из четырех очных встреч в активе у Северной Македонии (ранее — просто Македонии) лишь две ничьих при двух поражениях.

    Сборная Нидерландов

    Голландцы уже в плей-офф, но смазать концовку группового этапа не имеют морального права. Тем паче, в родном для себя Амстердаме.

    Ну и, конечно, с оглядкой на статус оппонента — терять очки нельзя. Уж больно заметна разница в классе команд.

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    • Сборная Нидерландов в двух матчах сумела забить пять мячей. Однако украинцы четко указали на прорехи «оранжевых» в обороне, чем вполне могут воспользоваться македонцы.

    Нет сомнений, что Франк Де Бур в последнем матче применит некоторую ротацию. Так что особо напрягаться Нидерланды точно не будут. Класса должно хватить.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Нидерланды за 1.81, на ничью за 2.46, а на Северную Македонию — за 8.90.

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    Македонцы постараются дать бой лидеру, а такие мастера, как Пандев, способны извлечь дивиденды у ворот соперника практически на ровном месте.

    Голландцам уже ничего не нужно, но свое слово в атаке команда сказать должна.

    Ротация голландцев и сверхмотивация македонцев превратят стартовый отрезок матча в фестиваль атакующего футбола. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Обе забьют в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 4.84. Для остальных — более умеренный прогноз.

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