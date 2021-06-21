Северная Македония сыграет на своем поле с Нидерландами в рамках 3-го тура группового турнира Евро-2020. Матч пройдет 21 июня, начало — в 19:00 мск. Северная Македония — Нидерланды: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика. Северная Македония — Нидерланды: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Северной Македонии

Македонцы достойно сражались в стартовых матчах, но очками разжиться не смогли. Ближе всего к этому Горан Пандев и компания были в матче с Украиной (2:1).

Вообще, мало верится, что сборная Северной Македонии наберет хотя бы один балл. Тем паче, играть с голландцами придется в Амстердаме.

Шансов у македонцев почти никаких. Впрочем, забить в ворота лидера группы команде вполне по силам.

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С голландцами отношения у команды не складываются. Из четырех очных встреч в активе у Северной Македонии (ранее — просто Македонии) лишь две ничьих при двух поражениях.

Сборная Нидерландов

Голландцы уже в плей-офф, но смазать концовку группового этапа не имеют морального права. Тем паче, в родном для себя Амстердаме.

Ну и, конечно, с оглядкой на статус оппонента — терять очки нельзя. Уж больно заметна разница в классе команд.

Сборная Нидерландов в двух матчах сумела забить пять мячей. Однако украинцы четко указали на прорехи «оранжевых» в обороне, чем вполне могут воспользоваться македонцы.

Нет сомнений, что Франк Де Бур в последнем матче применит некоторую ротацию. Так что особо напрягаться Нидерланды точно не будут. Класса должно хватить.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Нидерланды за 1.81, на ничью за 2.46, а на Северную Македонию — за 8.90.

Македонцы постараются дать бой лидеру, а такие мастера, как Пандев, способны извлечь дивиденды у ворот соперника практически на ровном месте.

Голландцам уже ничего не нужно, но свое слово в атаке команда сказать должна.

Ротация голландцев и сверхмотивация македонцев превратят стартовый отрезок матча в фестиваль атакующего футбола. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Обе забьют в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 4.84. Для остальных — более умеренный прогноз.