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    Лидеры первенства поделят между собой очки

    «Лос-Анджелес Галакси» — «Сиэтл Саундерс». Прогноз и ставка (к. 3.55) на футбол, МЛС, 20 июня 2021 года

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    «Лос-Анджелес Галакси»
    В очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Лос-Анджелес Галакси» в родных стенах сразится с «Сиэтл Саундерс». Поединок пройдет 20 июня, начало — в 04:00 по мск. «Лос-Анджелес Галакси» — «Сиэтл Саундерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 20 Июня 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2
  • 2.55
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    «Лос-Анджелес Галакси»

    «Лос-Анджелес Гэлакси» в минувшем сезоне финишировал на десятой позиции в Западной конференции, но в плей-офф не пробился, ограничившись только регулярным чемпионатом.

    В новом сезоне калифорнийцы после семи проведенных игр находятся на третьей строке в турнирной таблице Западной конференции, имея на счету 15 баллов, уступая три очка лидеру.

    «Галактикос» в текущем первенстве выиграли пять игр при двух поражениях, забив и пропустив по 11 мячей. Стартовали они с двух побед подряд, после чего дважды проиграли и дважды выиграли.

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    В минувшем туре «Лос-Анджелес Галакси» добыл викторию, одолев на своей территории «Сан-Хосе» со счетом 1:0, забив единственный гол на 70-й минуте благодаря автоголу.

    «Сиэтл Саундерс»

    «Сиэтл Саундерс» в минувшем сезоне был в шаге от завоевания титула. Команда добралась до финала плей-офф, но там проиграла «Коламбус Крю» со счетом 0:3.

    В текущем сезоне «жители залива» после восьми туров идут во главе турнирной таблицы Западной конференции, набрав в них 18 очков, выиграв пять поединков при трех мировых исходах.

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    • Стоит отметить, что коллектив последние две игры неизменно завершал вничью, поочередно поделив очки с «Атлантой» 1:1 и «Остином» 0:0 на своей территории.

    Перед этим «Сиэтл» вышел победителем из четырех матчей подряд, пропустив за весь этот период всего лишь гол при восьми забитых.

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    В текущем чемпионате «Сиэтл» дома разгромил калифорнийцев со счетом 3:0, а в прошлом сезоне раз победили «жители залива» (3:1) и раз была ничья (1:1).

    Прогноз и ставка на «Лос-Анджелес Галакси» — «Сиэтл Саундерс»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Сиэтл Саундерс» — 2.55, победа «Лос-Анджелес Галакси» — 2.80, ничья — 3.55.

    Прогнозируем, что в поединке лидеров Западной конференции победитель выявлен не будет. Наша ставка на данную игру — ничья.

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