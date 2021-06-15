Сборная Франции сыграет против команды Германии в первом туре группового этапа Евро-2020. Матч пройдет 15 июня в Мюнхене, начало — в 22:00 мск. Франция — Германия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Франция

Действующие чемпионы мира выиграли свою отборочную группу ЧЕ, набрав 25 очков в 10 матчах с разницей мячей 25-6. Очки они потеряли лишь в матчах с Турцией (0:2 и 1:1).

В Лиге наций 2020/21 подопечные Дидье Дешама выиграли группу А3 с Португалией, Хорватией и Швецией, с 5 победами и ничьей с Португалией. Разница мячей 12-5.

В марте французы провели три отборочных матча ЧМ, дома поделив очки с Украиной (1:1) и на выезде победив Казахстан (2:0) и Боснию (1:0)

В июне сборная Франции провела два контрольных матча, дома разгромив со счетом 3:0 сборные Уэльса и Болгарии.

Все прогнозы на Евро-2020

Под вопросом состояние восстановившихся от повреждений Бензема и Гризманна, кроме того в прессе много обсуждают конфликт между Жиру и Мбаппе.

Германия

Немцы уверенно прошли квалификационный турнир Евро, победив в семи матчах из восьми. Единственное поражение со счетом 2:4 — от Голландии.

Прогноз на Франция — Германия Франция продлит беспроигрышную серию в противостоянии с немцами?

В розыгрыше Лиги наций 2020/21 Германия заняла второе место в группе с Испанией (которой проиграли 0:6), Швейцарией и Украиной. Немцы набрали 9 очков (разница мячей 10-13).

В марте подопечные Йоахима Лева в рамках отбора ЧМ-2022 дома разгромили Исландию (3:0), а на выезде одолели Румынию (1:0) и проиграли Македонии (1:2).

В июне сборная Германии в контрольных матчах сыграла вничью с командой Дании (1:1) и разгромила Латвию со счетом 7:1.

Календарь и таблица Евро-2020

Защитник Йонас Хофманн пропустил тренировку из-за травмы колена и с французами не сыграет.

Ставка

На победу Франции в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.70, на ничью в основное время — 3.20, а на победу Германии — 2.80.

Команды 8 раз встречались в 21 веке, французы одержали 4 победы, немцы — 2. В Лиге наций 2018 года Франция сыграла на выезде 0:0 и победила дома 2:1.

Французы — фавориты матча, а Германия постарается сыграть построже в обороне. Прогнозируем, что Франции не проиграет в «низовом» матче .