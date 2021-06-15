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    Пробьется ли французская атака через оборону Германии?

    Франция — Германия. Ставка (к. 2.07) на тоталы в матче чемпионата Европы по футболу 15 июня 2021 года

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    Оливье Жиру
    Сборная Франции сыграет против команды Германии в первом туре группового этапа Евро-2020. Матч пройдет 15 июня в Мюнхене, начало — в 22:00 мск. Франция — Германия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2020. Группа F 15 Июня 2021 года
    Франция
  • Париж
    •  Франция 22:00 Германия Германия
  • Берлин
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.70
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.90
  • Ставка!
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    Франция

    Действующие чемпионы мира выиграли свою отборочную группу ЧЕ, набрав 25 очков в 10 матчах с разницей мячей 25-6. Очки они потеряли лишь в матчах с Турцией (0:2 и 1:1).

    В Лиге наций 2020/21 подопечные Дидье Дешама выиграли группу А3 с Португалией, Хорватией и Швецией, с 5 победами и ничьей с Португалией. Разница мячей 12-5.

    В марте французы провели три отборочных матча ЧМ, дома поделив очки с Украиной (1:1) и на выезде победив Казахстан (2:0) и Боснию (1:0)

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    • В июне сборная Франции провела два контрольных матча, дома разгромив со счетом 3:0 сборные Уэльса и Болгарии.

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    Под вопросом состояние восстановившихся от повреждений Бензема и Гризманна, кроме того в прессе много обсуждают конфликт между Жиру и Мбаппе.

    Германия

    Немцы уверенно прошли квалификационный турнир Евро, победив в семи матчах из восьми. Единственное поражение со счетом 2:4 — от Голландии.

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    • В розыгрыше Лиги наций 2020/21 Германия заняла второе место в группе с Испанией (которой проиграли 0:6), Швейцарией и Украиной. Немцы набрали 9 очков (разница мячей 10-13).

    В марте подопечные Йоахима Лева в рамках отбора ЧМ-2022 дома разгромили Исландию (3:0), а на выезде одолели Румынию (1:0) и проиграли Македонии (1:2).

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  • 09/06/2021

    • В июне сборная Германии в контрольных матчах сыграла вничью с командой Дании (1:1) и разгромила Латвию со счетом 7:1.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Защитник Йонас Хофманн пропустил тренировку из-за травмы колена и с французами не сыграет.

    Ставка

    На победу Франции в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.70, на ничью в основное время — 3.20, а на победу Германии — 2.80.

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    Команды 8 раз встречались в 21 веке, французы одержали 4 победы, немцы — 2. В Лиге наций 2018 года Франция сыграла на выезде 0:0 и победила дома 2:1.

    Французы — фавориты матча, а Германия постарается сыграть построже в обороне. Прогнозируем, что Франции не проиграет в «низовом» матче.

    В 7 из 10 последних матчей сборной Франции на Евро не было обмена голами. Не больше 2 голов было забито в 7 из 10 предыдущих официальных игр Франции. Интересен вариант для ставок ТМ 2,5 за 1.73.

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