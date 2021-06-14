Испания сыграет на своем поле со Швецией в рамках 1-го тура группового турнира Евро-2020. Матч пройдет 14 июня, начало — в 22:00 мск. Испания — Швеция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика. Испания — Швеция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Испании

Вечные фавориты турниров и в этот раз котируются серьезно. Вот только из строя выпали Серхио Бускетс и Диего Льоренте.

И без них сборная Испании выглядит очень даже мощно. Альваро Мората постарается решить вопрос в атаке, да и остальные — под стать.

Ничья в контрольной встрече с Португалией (0:0) оставила больше вопросов, чем дала ответов. Но ничего — испанцы умеют настраиваться на решающие матчи.

Все прогнозы на Евро-2020

За всю историю противостояний со шведами сборная Испании проиграла только дважды. Причем последний раз это случилась аж 15 лет назад.

Сборная Швеции

Тот самый случай, когда очень обидно, что на Евро не сыграет Златан Ибрагимович. Легенда шведского футбола вполне мог помочь своей сборной, но не сложилось.

Даже без Ибры шведы — реальная сила. Игроки выступают в сильных чемпионатах, и пребывают там на хорошем счету.

Форвард Александер Исак уже на карандаше у грандов европейского футбола. Растет мастерство Деяна Кулусевски, однако отчетную встречу он вынужден пропустить.

Не сыграет также Маттиас Сванберг. Впрочем, дать испанцам бой Швеция сможет и имеющимся набором исполнителей.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Испанию за 1.45, на ничью за 4.52, а на Швецию — за 8.80.

Испанцы могут банально недооценить соперника .

Шведы никому просто так не сдаются, вот и на сей раз окажут сопротивление фавориту.

Несмотря на фаворитизм испанцев, шведы должны дать им бой. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 4.52. Для остальных — более умеренный прогноз.