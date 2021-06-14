Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бельгия — РоссияБеспомощность. Сборная России начала Евро-2020 с крупного поражения Дания — ФинляндияДрама в Копенгагене. Финны обыграли Данию в прерванном матче Иммобиле стал одним из героев победы ИталииИталия выходит из тени фаворитов Евро-2020
  • 23:53
    • Сборная России крупно проиграла Бельгии в первом матче Евро-2020
  • 22:30
    • Дания проиграла Финляндии в прерванном матче Евро-2020, Хёйбьерг не забил пенальти
  • 18:19
    • Павлюченкова проиграла Крейчиковой в финале «Ролан Гаррос»
  • 17:55
    • Сборные Уэльса и Швейцарии сыграли вничью на Евро-2020
    Все новости спорта

    Испанцы упрутся в шведские редуты?

    Испания — Швеция. Дерзкая ставка за 4.52 на матч Евро-2020 14 июня 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2020 (2021) Прогнозы на сборную Испании Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на сборную Швеции Календарь Евро-2020
    Прогноз и ставки на Испания — Швеция
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Педри
    Испания сыграет на своем поле со Швецией в рамках 1-го тура группового турнира Евро-2020. Матч пройдет 14 июня, начало — в 22:00 мск. Испания — Швеция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика. Испания — Швеция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Евро-2020. Группа E 14 Июня 2021 года
    Испания
  • Мадрид
    •  Испания 22:00 Швеция Швеция
  • Стокгольм
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.41
  • X
  • 4.75
  • 2
  • 9.50
  • Ставка!
    •

    Сборная Испании

    Вечные фавориты турниров и в этот раз котируются серьезно. Вот только из строя выпали Серхио Бускетс и Диего Льоренте.

    И без них сборная Испании выглядит очень даже мощно. Альваро Мората постарается решить вопрос в атаке, да и остальные — под стать.

    Ничья в контрольной встрече с Португалией (0:0) оставила больше вопросов, чем дала ответов. Но ничего — испанцы умеют настраиваться на решающие матчи.

    Все прогнозы на Евро-2020

    За всю историю противостояний со шведами сборная Испании проиграла только дважды. Причем последний раз это случилась аж 15 лет назад.

    Сборная Швеции

    Тот самый случай, когда очень обидно, что на Евро не сыграет Златан Ибрагимович. Легенда шведского футбола вполне мог помочь своей сборной, но не сложилось.

    Даже без Ибры шведы — реальная сила. Игроки выступают в сильных чемпионатах, и пребывают там на хорошем счету.

  • Кто выиграет Евро-2020. Франция, Италия или Дания?
  • Кто выиграет Евро-2020? Прогноз и ставка на победителя чемпионата Европы по футболу-2020
  • 11/06/2021

    • Форвард Александер Исак уже на карандаше у грандов европейского футбола. Растет мастерство Деяна Кулусевски, однако отчетную встречу он вынужден пропустить.

    Не сыграет также Маттиас Сванберг. Впрочем, дать испанцам бой Швеция сможет и имеющимся набором исполнителей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Испанию за 1.45, на ничью за 4.52, а на Швецию — за 8.80.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    Испанцы могут банально недооценить соперника.

    Шведы никому просто так не сдаются, вот и на сей раз окажут сопротивление фавориту.

    Несмотря на фаворитизм испанцев, шведы должны дать им бой. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 4.52. Для остальных — более умеренный прогноз.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.11
  • Прогноз на матч Джокович — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Англия — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Англия — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  4.20
  • Прогноз на матч Англия — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Тараз — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Астана — Тобол
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Австрия — Северная Македония
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Австрия — Северная Македония
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.78
  • Экспресс дня 13 июня
  • Сегодня в 19:00
    •  4.40
  • Прогноз на матч Австрия — Северная Македония
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.91
  • Прогноз на матч Нидерланды — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Нидерланды — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Милуоки — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Нидерланды — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Канада выиграла ЧМ в 27-й раз и сравнялась по этому показателю с Россией/СССР
  • Сказочный триумф Канады и очередная пощечина для России. Топ-5 событий ЧМ-2021
    • 16:50 07/06/2021     Бельгия — Россия
  • Беспомощность. Сборная России начала Евро-2020 с крупного поражения
    • 00:57     Дания — Финляндия
  • Драма в Копенгагене. Финны обыграли Данию в прерванном матче
    • Вчера в 23:31
    Испания — Швеция: прогноз, ставка (4.52), статистика, коэффициенты матча 14.06.2021. Прогнозы на футбол. Испанцы упрутся в шведские редуты?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на Евро-2020Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры