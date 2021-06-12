В субботу, 12 июня, сборная Ганы в городе Кейп-Кост примет национальную команду Кот-д'Ивуара в контрольном поединке. Стартовый свисток будет дан в 13:00 по мск. Гана — Кот-д'Ивуар: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Гана

Сборная Ганы в текущем календарном году успела провести только три поединка. Один из них состоялся накануне, где она потерпела выездное фиаско от Марокко 0:1 в товарняке.

Две другие встречи пришлись на матчи квалификации Кубка африканских наций, в которых «черные звезды» нанесли домашнее поражение Сан-Томе и Принсипи 3:1 и сыграли в гостях вничью с ЮАР 1:1.

Данные результаты позволили ганцам финишировать первыми в своей отборочной группе, опередив всего лишь на балл сборную Судана. Всего в этой компании они четыре игры выиграли, а также по разу играли вничью и уступали.

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Отметим, что за девять последних товарищеских встреч сборная Ганы добилась только двух викторий, еще она четыре раза проиграла и три поединка свела вничью.

Кот-д'Ивуар

Национальная команда Кот-д'Ивуара также в этом году отыграла три поединка, добившись во всех них победных результатов. Так, несколько дней тому назад она обыграла в товарняке Буркина-Фасо 2:1.

А еще в марте в рамках отборочной компании к Кубку африканских наций «слоны» поочередно одолели на выезде сборную Нигер 3:0 и на своей территории Эфиопию со счетом 3:1.

Ивуарийцы в этой квалификации финишировали первыми в своем квартете и завоевали билет в финальную часть. В данной компании они четырежды выиграли, а также по разу играли вничью и проигрывали.

Сборная Кот-д'Ивуара за минувшее девять товарищеских матчей добились пяти выигрышей, три раза она уходила с поля поверженной и раз расписала мировую.

Последний раз эти команды встречались в 2019 году. И тогда в полуфинале домашнего Кубка ВАФУ Гана обыграла Кот-д'Ивуар со счетом 3:1.

Прогноз и ставка на Гана — Кот-д'Ивуар

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Ганы предлагают — 2.65.

На викторию Кот-д'Ивуар дают — 3.30, ничья оценена — в 3.10.

Прогнозируем, что спарринг ведущих команд африканского континента победителя не выявит. Наша ставка на эту игру — ничья.