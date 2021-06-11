Япония
В 2019 году японская сборная дошла до финала Кубка Азии, где проиграла Катару (1:3), а в первом для себя Кубке Америки не сумела выйти из группы с Уругваем, Чили и Эквадором, заняв 3 место с 2 очками.
В 2020 году японцы провели 4 домашних контрольных матча, в октябре разойдясь миром с Камеруном (0:0) и вырвав победу у ивуарийцев (1:0), а в ноябре обыграв Панаму (1:0) и уступив Мексике (0:2).
В марте 2021 года японцы в товарищеском матч крупно одолели команду Кореи (3:0), а потом в азиатском отборе к ЧМ уничтожили сборные Монголии (14:0) и Мьянмы (10:0).
В июне японцы в отборочном матче чемпионата мира разгромили дома команду Таджикистана (4:1). Голом отметился хавбек «Ростова» Кенто Хасимото.
Сербия
Сербы провалили отбор на Евро, заняв третье место (14 очков) в группе с Украиной (20), Португалией (17), Люксембургом (4) и Литвой (1).
В стыках Сербия победила Норвегию (2:1), но проиграла Шотландии (1:1, 4:5 по пенальти). В Лиге наций сербская команда тоже заняла третье место (6 очков) в группе В3, с Венгрией (11), Россией (8) и Турцией (6).
В январе этого года сербы со счетом 0:0 разошлись вничью в контрольных матчах с Панамой и Доминиканой.
В марте Сербия в отборочных матчах ЧМ дома победила Ирландию (3:2) и сыграла вничью с Португалией (2:2), а на выезде справилась с Азербайджаном (2:1).
В июне сербы провели контрольный матч со сборной Ямайки, пропустив до перерыва и отыгравшись во втором тайме — 1:1.
Прогноз и ставка
На победу Японии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.66, на ничью в основное время — 3.95 , а на победу Сербии — 5.40.
Команды встречали в товарищеском матче в далеком 2013 году, сборная Сербии тогда победила дома со счетом 2:0. В 2010 команды встречались в Японии, сербы победили со счетом 3:0.
Японцы давно не встречались с соперниками такого уровня. Прогнозируем, что
Интересен вариант для ставок «обе забьют» за 2.02 и ТБ 2,5 за 2.02.