Сборная Японии сыграет против команды Сербии в рамках товарищеского матча. Встреча состоится 11 июня на арене «Мисаки Парк» в Кобе, начало — в 13:25 мск. Япония — Сербия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Япония

В 2019 году японская сборная дошла до финала Кубка Азии, где проиграла Катару (1:3), а в первом для себя Кубке Америки не сумела выйти из группы с Уругваем, Чили и Эквадором, заняв 3 место с 2 очками.

В 2020 году японцы провели 4 домашних контрольных матча, в октябре разойдясь миром с Камеруном (0:0) и вырвав победу у ивуарийцев (1:0), а в ноябре обыграв Панаму (1:0) и уступив Мексике (0:2).

В марте 2021 года японцы в товарищеском матч крупно одолели команду Кореи (3:0), а потом в азиатском отборе к ЧМ уничтожили сборные Монголии (14:0) и Мьянмы (10:0).

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В июне японцы в отборочном матче чемпионата мира разгромили дома команду Таджикистана (4:1). Голом отметился хавбек «Ростова» Кенто Хасимото.

Сербия

Сербы провалили отбор на Евро, заняв третье место (14 очков) в группе с Украиной (20), Португалией (17), Люксембургом (4) и Литвой (1).

В стыках Сербия победила Норвегию (2:1), но проиграла Шотландии (1:1, 4:5 по пенальти). В Лиге наций сербская команда тоже заняла третье место (6 очков) в группе В3, с Венгрией (11), Россией (8) и Турцией (6).

В январе этого года сербы со счетом 0:0 разошлись вничью в контрольных матчах с Панамой и Доминиканой.

В марте Сербия в отборочных матчах ЧМ дома победила Ирландию (3:2) и сыграла вничью с Португалией (2:2), а на выезде справилась с Азербайджаном (2:1).

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В июне сербы провели контрольный матч со сборной Ямайки, пропустив до перерыва и отыгравшись во втором тайме — 1:1.

Прогноз и ставка

На победу Японии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.66, на ничью в основное время — 3.95 , а на победу Сербии — 5.40.

Команды встречали в товарищеском матче в далеком 2013 году, сборная Сербии тогда победила дома со счетом 2:0. В 2010 команды встречались в Японии, сербы победили со счетом 3:0.

Японцы давно не встречались с соперниками такого уровня. Прогнозируем, что Сербия не проиграет .

Интересен вариант для ставок «обе забьют» за 2.02 и ТБ 2,5 за 2.02.