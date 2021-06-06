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    Выиграет ли Португалия свой первый молодежный Евро?

    Германия U21 — Португалия U21. Прогноз и ставка (к. 1.64) на футбол, финал чемпионата Европы, 6 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Германия U21 — Португалия U21
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    В воскресенье, 6 июня, в финальной встрече молодежного чемпионата Европы сборная Германии U21 сразится с Португалией U21. Поединок начнется в 22:00 по мск. Германия U21 — Португалия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Германия U21

    На групповом этапе Евро-2021 немецкая команда выступила не очень уверенно, хотя разгромили в стартовом матче команду Венгрии (3:0).

    Но затем немцы на последних минутах спаслись от поражения в матче с Голландией (1:1), а с Румынией разошлись миром — 0:0. Впрочем, для выхода в плей-офф этого хватило.

    В четвертьфинальном матче с Данией сборная Германии победила лишь по пенальти — 2:2 (6:5), а в полуфинале снова встретилась с Голландией, победив со счетом 2:1.

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    Германия U-21 в третий раз подряд вышла в финал молодежного Евро. Побеждали немцы в 2 из 3 своих предыдущих финалов, обыграв в 2017 году Испанию U-21 (1:0), а в 2009 году англичан (4:0).

    Португалия U21

    Португальцы показывают 100% результат, выиграв все пять матчей на турнире. Свой победный марш они начали с минимальной победы над Ховартией (1:0), забив после перерыва.

    Затем сборная Португалии победила команду Англии (2:0) и разгромила сборную Швейцарии (3:0), и вновь четыре из 5 мячей были забиты во втором тайме.

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    • В четвертьфинале португальцы в дополнительное время дожали команду Италии (5:3), а в полуфинале вырвали победу у Испании благодаря автоголу — 1:0.

    Для Португалии это будет 3-й финал за всю историю выступлений на молодежных чемпионатах Европы. В своем последнем финале в 2015 году португальцы уступили шведам (0:0 в основное время, 3:4 по пенальти)

    Прогноз и ставка

    На победу Германии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.60, на ничью в основное время — 3.20, а на победу Португалии — 2.85.

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    На победу Германии в турнире дают коэффициент 1.85, за успех Португалии — 1.98.

    Португальцы ровнее проходят турнир, да и в пятя последних очных встречах немцы им уступили. Прогнозируем, что Португалия не проиграет.

    Интересен вариант для ставок «обе забьют — нет» за 1.82 и ТМ 2,5 1.64.

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