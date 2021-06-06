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    Обменяются ли команды забитыми мячами?

    «Форталеза» — «Интернасьональ». Прогноз и ставка (к. 1.94) на футбол, чемпионат Бразилии, 6 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Форталеза» — «Интернасьональ»
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    «Интернасьональ»
    Во втором туре бразильской Серии А «Форталеза» в домашнем матче сыграет с «Интернасьоналем». Встреча состоится 6 июня, начало — в 22:00 по мск. «Форталеза» — «Интернасьональ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Форталеза»

    «Форталеза» в прошлом сезоне боролась за выживание. Она заняла только 16 место, опередив «Васко да Гама», который оказался в зоне вылета, лишь по дополнительным показателям.

    На финише минувшего розыгрыша Серии А «трехцветные» трижды уступили с общим счетом 0:9. В межсезонье они провели 21 поединок в различных турнирах, где только дважды проиграли, правда, соперники были не ахти какого уровня.

    В стартовом поединке нового чемпионата Бразилии «львы» смогли добыть выездную викторию над «Атлетико Минейро», победив 2:1, а затем расписали домашнюю мировую с «Сеарой» 1:1 в первом матче 1/16 финала Кубка страны.

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    К данному поединку «Форталеза» подходит с 16 матчевой беспроигрышной серий с учетом всех проведенных турниров, добившись в данном отрезке 11 викторий.

    «Интернасьональ»

    «Интернасьональ» в прошлом розыгрыше Серии А боролся за золотые медали, но в итоге проиграл конкуренцию «Фламенго», заняв вторую позицию.

    Данная строка позволила «красным» принять участие в Кубке Либертадорес, в котором они на групповой стадии финишировали первыми в своем квартете и вышли в 1/8 финала данного турнира.

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    • В межсезонье в чемпионате Гаушу коллектив из Порту-Алегри стал вторым, проиграв в финале «Греми» по сумме двух игр (1:1 и 1:2). В первом туре новой Серии А он дома расписал мировую 2:2 со «Спорт Ресифи», а затем в первом матче 1/16 Кубка страны переиграл в гостях 1:0 «Виторию».

    У «Интернасьональ» в данный момент также беспроигрышная серия, но она куда скромнее, чем у предстоящего соперника. Она состоит всего из пяти встреч, где было две виктории и три мировые.

    В прошлом сезоне эти команды обменялись домашними викториями — 1:0 и 2:4.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Интернасьоналя» предлагают — 2.46.

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    На викторию «Форталеза» дают — 3.32, ничья оценена — в 2.96.

    Только дважды за последние семь очных встреч отличались оба коллектива. Однако сейчас, учитывая неплохую их результативность на старте, рискнем здесь поставить на обе забьют.

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