В субботу, 5 июня, в седьмом туре группового этапа второго квалификационного раунда отборочного этапа ЧМ-2022 в азиатской зоне сборная Южной Кореи на своем поле примет команду Туркменистана. Начало встречи — в 14:00 по мск. Южная Корея — Туркменистан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Южная Корея

Сборная Южной Кореи с семью набранными очками после трех проведенных игр возглавляет свою группу. При этом она сохранила свои ворота на замке.

«Воины Тэджу» начали отборочную компанию с двух викторий подряд, поочередно в гостях обыграв туркменов 2:0 и на своей территории сборную Шри-Ланки со счетом 8:0.

В третьей игре группы корейцы расписали выездную мировую с Ливаном 0:0. Также еще была ничья с КНДР 0:0, но эта игра не внесена в таблицу, так как северные корейцы отказались от дальнейшего участия.

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В этом году Корея успела провести только одну встречу. Еще в марте месяце она в контрольном поединке была разгромлена сборной Японии со счетом 0:3.

Туркменистан

После того, как КНДР отказалась от своего дальнейшего участие в отборочном турнире, сборная Туркменистана с шестью набранными очками после четырех игр идет третьей, уступая дуэту лидеров лишь пункт.

Стартовали «изумрудные» в этой квалификации с выездного выигрыша над Шри-Ланкой 2:0, после чего уступили своему предстоящему противнику на своем поле со счетом 0:2.

Затем туркмены вновь уступили, потерпев гостевое фиаско от сборной Ливана 1:2, а также вновь обыграли Шри-Ланку, но этот раз на своей территории — 2:0.

Между собой эти национальные команды провели четыре поединка, в которых трижды выиграли корейцы и раз виктория досталась туркменам.

Прогноз и ставка на Южная Корея — Туркменистан

В этом поединке букмекеры безоговорочно верят в успех хозяев. На победу Южной Кореи предлагают — 1.08.

На викторию Туркменистана дают — 27.00, ничья оценена — в 8.50.

Победа корейцев в этой игре не вызывает ни у кого сомнения. Ожидаем, что хозяева сделают это без пропущенных мячей.