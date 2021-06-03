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    «Соккеруз» пожалеют кувейтцев?

    Австралия — Кувейт. Прогноз и ставка (к. 2.00) на футбол, отбор к ЧМ-2022, 3 июня 2021 года

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    Сборная Австралии
    В четверг, 3 июня, в матче квалификационного цикла к чемпионату мира в азиатской зоне сборная Австралии сыграет с командой Кувейта. Игра пройдет в Кувейт-Сити, начало — 21:30 по мск. Австралия — Кувейт: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Австралия

    Сборная Австралии на данном этапе отбора демонстрирует 100% показатели после четырех сыгранных матчей, возглавляя турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя на два очка.

    «Соккеруз» в этих поединках забили в ворота соперников 16 мячей, а пропустили всего лишь один гол.

    В данных играх австралийцы на своем поле обыграли Непал со счетом 5:0, а в гостевых встречах справились со своим предстоящим противником 3:0, с Тайванем 7:1 и Иорданией 1:0.

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    Стоит отметить, что матч против иорданцев, который прошел еще в ноябре 2019 года, оказался последней проведенной игрой для Австралии.

    Кувейт

    Команда Кувейта с десятью баллами набранные в пяти матчах идут следом за своим предстоящим оппонентом.

    Начали кувейтцы этот раунд с домашнего разгрома над Непалом 7:0, после чего уступили австралийцам 0:3 и расписали безголевую мировую на выезде со сборной Иордании.

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    • В последующих поединках арабский коллектив разгромил в родных стенах Тайвань 9:0 и минимально переиграл в гостях Непал 1:0.

    В отличие от своего соперника, Кувейт в этом году провел четыре товарняка, в которых сперва трижды проиграл, а затем сыграл вничью с Ливаном 1:1 в родных стенах.

    Между собой эти сборные провели восемь встреч, в которых четыре раза победили австралийцы,трижды был сильней Кувейт и одна игра завершилась вничью.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Австралии предлагают — 1.35.

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    На викторию Кувейта дают — 8.20, ничья оценена — в 4.50.

    После долгого простоя Австралия вряд ли много забьют Кувейту, да к тому же еще на его территории. На прогноз на этот матч — ТМ 2,5.

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