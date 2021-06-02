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    Старт плей-офф будет нерезультативным

    «Жирона» — «Альмерия». Прогноз, ставка (к. 1.83) на футбол, чемпионат Испании, 2 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Жирона» — «Альмерия»
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    «Жирона»
    В среду, 2 июня, в первой игре на стадии полуфинала плей-офф путевки за выход в испанскую Примеру «Жирона» на своем поле сыграет с «Альмерией». Игра начнется в 22:00 по мск. «Жирона» — «Альмерия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Жирона»

    «Жирона» уже по итогам регулярного первенства стала пятой в турнирной таблице Сегунды, набрав в 42 играх 71 балл, сильно отстав от первых двух строк.

    К текущему поединку каталонский коллектив подходит с 8-матчевой беспроигрышной серией, в которой он выиграл семь встреч и раз сыграл вничью, пропустив в данном отрезке всего лишь два гола.

    В последнем туре чемпионата «жирондинцы» расписали выездную мировую с «Картахеной» (1:1), а перед этим добыли три минимальные победы по 1:0, переиграв дома хихонский «Спортинг» и «Алькоркон», а также в гостях «Малагу».

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    К данной игре «Жироны» подходит с 7-матчевой домашней беспроигрышной серией, начавшаяся с мировой, а продолжилась она шестью викториями подряд.

    «Альмерия»

    «Альмерия» завершила первенство Сегунды на строку выше своего предстоящего оппонента, набрав на два пункта больше.

    В финишном отрезке последних восьми матчей чемпионата андалузцы потерпели только одно поражение, уступив на выезде «Картахене» (2:3) в 40-м туре. Еще в этот период они четыре раза сыграли вничью и добились трех викторий.

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    • Заканчивали турнир «красно-белые» с двух побед подряд. В последнем туре они в Хихионе одолели местный «Спортинг» со счетом 2:0, а игровым днем ранее переиграли дома «Логроньес» — 2:1.

    За последние 11 гостевых игр первенства «Алемерия» уступила в пяти из них, а также добилась четырех выигрышей и дважды сыграла вничью.

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    В текущем чемпионате на поле «Жироны» победу праздновала «Альмерия» (1:0), а в другом поединке была мировая со счетом 0:0.

    Прогноз и ставка на «Жирона» — «Альмерия»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Жироны» — 2.57, победа «Альмерии» — 3.04, ничья — 3.04.

    За пять минувших очных встреч этих клубов только в одном случае было забито более двух мячей. Скорее всего, и данная игра не порадует результативностью.

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