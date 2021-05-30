В ночь с 29 на 30 мая в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» в калифорнийском дерби сыграет на своем поле с «Сан-Хосе Эртквейкс». Встреча начнется в 02:00 по мск. «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Сан-Хосе Эртквейкс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анджелес Гэлакси»

«Лос-Анджелес Гэлакси» в минувшем сезоне финишировал на десятой позиции в Западной конференции, но в плей-офф не пробился, ограничившись только регулярным чемпионатом.

В этом первенстве «галактикос» после шести проведенных встреч набрали 12 баллов, разместившись на третьей позиции на Западе, уступая пять пунктов лидеру конференции.

Начал клуб из Лос-Анджелеса эту компанию с двух выигрышей подряд с одинаковым результатом по 3:2, которую прервал разгромным выездным фиаско от «Сиэтла» — 0:3.

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Затем «ЛА Гэлакси» выиграл две игры подряд. Обе на своей арене. А в минувшем туре проиграл «Портленду» на его арене со счетом 0:3.

«Сан-Хосе Эртквейкс»

«Сан-Хосе Эртквейкс» закончил прошлое регулярное первенство на восьмой строке на Западе и вышел в плей-офф, где сразу же проиграл «Канза-Сити» по пенальти.

В данный момент текущей компании «черно-синие» набрали в семи играх девять пунктов и находятся на седьмой строке в Западной конференции, выиграв три встречи при четырех фиаско.

Стартовали они с выездного проигрыша от «Хьюстон Динамо» со счетом 1:2, после чего вышли победителями из трех матчей подряд, дважды сыграв дома и раз — на выезде.

К данной игре «Сан-Хосе» подходит с серией из трех домашних поражений, забив в ней только один гол, который пришелся на последнюю игру против «Канза-Сити» — 1:3.

В прошлом году эти команды сыграли между собой четыре раза. Дважды победил «Сан Хосе», раз выиграли «галактикос» и раз была ничья. Три из них были на ТБ 2,5.

Прогноз и ставка на «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Сан-Хосе Эртквейкс»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лос-Анджелес Гэлакси» предлагают — 2.10.

На викторию «Сан-Хосе Эртквейкс» дают — 3.38, ничья оценена — в 3.64.

В текущем первенстве «галактикос» сильно выступают в родных стенах, не теряя еще баллов. Прогнозируем, что и сейчас хозяева будут сильнее.