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    Калифорнийское дерби останется за «галактикос»

    «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Сан-Хосе Эртквейкс». Прогноз и ставка (к. 2.10) на футбол, МЛС, 30 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Сан-Хосе Эртквейкс»
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    В ночь с 29 на 30 мая в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» в калифорнийском дерби сыграет на своем поле с «Сан-Хосе Эртквейкс». Встреча начнется в 02:00 по мск. «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Сан-Хосе Эртквейкс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Лос-Анджелес Гэлакси»

    «Лос-Анджелес Гэлакси» в минувшем сезоне финишировал на десятой позиции в Западной конференции, но в плей-офф не пробился, ограничившись только регулярным чемпионатом.

    В этом первенстве «галактикос» после шести проведенных встреч набрали 12 баллов, разместившись на третьей позиции на Западе, уступая пять пунктов лидеру конференции.

    Начал клуб из Лос-Анджелеса эту компанию с двух выигрышей подряд с одинаковым результатом по 3:2, которую прервал разгромным выездным фиаско от «Сиэтла» — 0:3.

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    Затем «ЛА Гэлакси» выиграл две игры подряд. Обе на своей арене. А в минувшем туре проиграл «Портленду» на его арене со счетом 0:3.

    «Сан-Хосе Эртквейкс»

    «Сан-Хосе Эртквейкс» закончил прошлое регулярное первенство на восьмой строке на Западе и вышел в плей-офф, где сразу же проиграл «Канза-Сити» по пенальти.

    В данный момент текущей компании «черно-синие» набрали в семи играх девять пунктов и находятся на седьмой строке в Западной конференции, выиграв три встречи при четырех фиаско.

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    • Стартовали они с выездного проигрыша от «Хьюстон Динамо» со счетом 1:2, после чего вышли победителями из трех матчей подряд, дважды сыграв дома и раз — на выезде.

    К данной игре «Сан-Хосе» подходит с серией из трех домашних поражений, забив в ней только один гол, который пришелся на последнюю игру против «Канза-Сити» — 1:3.

    В прошлом году эти команды сыграли между собой четыре раза. Дважды победил «Сан Хосе», раз выиграли «галактикос» и раз была ничья. Три из них были на ТБ 2,5.

    Прогноз и ставка на «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Сан-Хосе Эртквейкс»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лос-Анджелес Гэлакси» предлагают — 2.10.

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    На викторию «Сан-Хосе Эртквейкс» дают — 3.38, ничья оценена — в 3.64.

    В текущем первенстве «галактикос» сильно выступают в родных стенах, не теряя еще баллов. Прогнозируем, что и сейчас хозяева будут сильнее.

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