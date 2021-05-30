«Гомель» сыграет на своем поле с «Минском» в рамках 11-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 30 мая, начало — в 14:00 мск. «Гомель» — «Минск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гомель»

«Гомель» уже влюбил в себя ни одну тысячу болельщиков в Белоруссии. Вернувшийся в элиту клуб прекрасно начал чемпионат.

Старт гомельчан вышел весьма убедительным, о чем свидетельствует текущая 4 позиция. Такой прыти от команды Ивана Биончика вряд ли кто-то ожидал!

В минувшем туре «Гомель» добыл очередную победу. На выезде была показательно бита «Славия» (2:4).

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В 10 сыгранных матчах «Гомель» забил 18 мячей. При этом, в свои ворота пропущено только 10 мячей.

«Минск»

Минчане стартовали в привычном для себя стиле и ритме. Типичный середняк — ни дать, ни взять. 9 место это подтверждает.

«Минск» и забивает, и пропускает одинаково часто. 15 мячей команда забила, пропустив в собственные ворота столько же.

Правда, в минувшем туре «Минск» сумел победить. Причем команде удалось вскрыть сильнейшую оборону в чемпионате: брестское «Динамо» было обыграно с минимальным счетом.

С гомельчанами «Минск» играет с переменным успехом. Из пяти последних свиданий минчане выиграли дважды при трех поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Гомель» за 1.67, на ничью за 4.00, а на «Минск» — за 4.90.

Хозяева проводят симпатичный весенний отрезок, и явно постараются победить в родных стенах.

«Минск» стабильностью результатов не балует, к тому же имеет проблемы в обороне.

Хозяева имеют все шансы побороться за медали чемпионата, и соперников уровня минчан должны обыгрывать. Наши прогноз и ставка — Победа «Гомеля» с коэффициентом 1.67