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    «Гомель» разделается с минчанами?

    «Гомель» — «Минск». Прогноз, ставка (к. 1.67) на футбол, чемпионат Белоруссии, 30 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Гомель» — «Минск»
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    Иван Биончик
    «Гомель» сыграет на своем поле с «Минском» в рамках 11-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 30 мая, начало — в 14:00 мск. «Гомель» — «Минск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Гомель»

    «Гомель» уже влюбил в себя ни одну тысячу болельщиков в Белоруссии. Вернувшийся в элиту клуб прекрасно начал чемпионат.

    Старт гомельчан вышел весьма убедительным, о чем свидетельствует текущая 4 позиция. Такой прыти от команды Ивана Биончика вряд ли кто-то ожидал!

    В минувшем туре «Гомель» добыл очередную победу. На выезде была показательно бита «Славия» (2:4).

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    В 10 сыгранных матчах «Гомель» забил 18 мячей. При этом, в свои ворота пропущено только 10 мячей.

    «Минск»

    Минчане стартовали в привычном для себя стиле и ритме. Типичный середняк — ни дать, ни взять. 9 место это подтверждает.

    «Минск» и забивает, и пропускает одинаково часто. 15 мячей команда забила, пропустив в собственные ворота столько же.

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    • Правда, в минувшем туре «Минск» сумел победить. Причем команде удалось вскрыть сильнейшую оборону в чемпионате: брестское «Динамо» было обыграно с минимальным счетом.

    С гомельчанами «Минск» играет с переменным успехом. Из пяти последних свиданий минчане выиграли дважды при трех поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Гомель» за 1.67, на ничью за 4.00, а на «Минск» — за 4.90.

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    Хозяева проводят симпатичный весенний отрезок, и явно постараются победить в родных стенах.

    «Минск» стабильностью результатов не балует, к тому же имеет проблемы в обороне.

    Хозяева имеют все шансы побороться за медали чемпионата, и соперников уровня минчан должны обыгрывать. Наши прогноз и ставка — Победа «Гомеля» с коэффициентом 1.67

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    «Гомель» — «Минск»: прогноз, ставка (1.67), статистика, коэффициенты матча 30.05.2021. Прогнозы на футбол. «Гомель» разделается с минчанами?
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