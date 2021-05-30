30 мая состоятся матчи 1 тура бразильской Серии А. В одном из них «Сеара» примет «Гремио». Команды сыграют на «Кастелао» (Форталеза). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Сеара» — «Гремио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сеара»

В прошлом сезоне чемпионата Бразилии «Сеара» заняла 11 место, благодаря чему она отобралась в Южноамериканский кубок. Там она стала второй в совей группе и не пробилась в плей-офф.

Как раз последний поединок команда проводила в рамках Южноамериканского кубка. 28 мая она встречалась с «Хорхе Вильстерманн» и уступила 0:1.

Перед этим коллектив не проигрывал на протяжении четырех поединков. Со счетом 5:2 «Сеара» выиграла у «Атлетико Сеаренсе», со счетом 3:0 одолела «Ферровиарио» и с результатом 2:0 она обыграла «Боливар».

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После была ничья с «Форталезой» (0:0) в финале чемпионата Сеаренсе. С этого результата и началась безвыигрышная серия команды, которая длится два поединка.

«Гремио»

«Гремио» не проигрывает уже 13 матчей. Команда выиграла первый этап чемпионата Гаушу. Также она пробилась в плей-офф Южноамериканского кубка.

В финале чемпионата Гаушу гости одолели «Интернасьональ», выиграв по суме двух встреч 3:2. В Южноамериканском кубке «Мушкетеры» пробились в плей-офф, выиграв 5 из 6 матчей группового этапа.

Из последних результатов кроме матчей с «Интернасьоналем» стоит выделить победы над «Арагуа» (6:2) и «Ланусом» (3:1), а также ничью с «Ла Экидад» (0:0).

В прошлом розыгрыше чемпионата Бразилии «Гремио» занял 6 место и пробился в квалификацию Кубка Либертадорес, где не прошел в групповой этап.

Прогноз и ставка

По коэффициентам разница небольшая — 2.95 дают на победу «Сеары» и 2.55 предлагают на победу «Гремио». Ничья выставлена с коэффициентом. С коэффициентом 3.10 выставлена ничья.

«Гремио» намного лучше выступил в прошлом сезоне и перед этой игрой имеет внушительную серию без поражений, которая состоит практически из одних побед — 10 побед в 13 играх.

Вдобавок «Гремио» не проигрывает «Сеаре» три матча — 2:1, 1:1 и 4:2. В таком случае выбор очевиден. Мы ставим на то, что «Гремио» стартует в чемпионате с победы.