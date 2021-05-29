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    «Ордабасы» с «горняками» выдадут активный старт?

    «Ордабасы» — «Шахтер» Караганда. Прогноз, ставка (к. 1.95) на футбол, чемпионат Казахстана, 29 мая 2021 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Ордабасы» — «Шахтер» Караганда
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    Пабло Фонтанелло
    «Ордабасы» сыграет на своем поле с «Шахтером» Караганда в рамках 14-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 29 мая, начало — в 15:00 мск. «Ордабасы» — «Шахтер» Караганда: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 29 Мая 2021 года
    Ордабасы
  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Ордабасы 15:00 Шахтер Караганда Шахтер Караганда
  • Казахстан. Премьер-лига
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.68
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 4.90
  • Ставка!
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    «Ордабасы»

    «Ордабасы» нынешний сезон начал не столь уверенно. Все-таки от команды ждали куда большего, чем нынешнее 9 место в турнирной таблице.

    Минувший тур для команды получился не слишком удачным. Дома была добыта лишь ничья с «Таразом» (1:1).

    Между тем, «Ордабасы» имеют положительный баланс забитых и пропущенных мячей (19:17). Интересно, что в последних 4 поединках команда сыграла вничью.

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    С «горняками» команда играет весьма удачно. Из пяти последних очных встреч 4 завершились в пользу «Ордабасы».

    «Шахтер» Караганда

    «Шахтер» Караганда на текущий момент находится вблизи опасной зоны. Карагандинцы набрали только 8 очков, на один пункт опережая дуэт аутсайдеров «Кайсар» и «Жетысу».

    Атака «горняков» — это что-то ужасное. В 13 поединках она сумела отличиться только 8 раз. Зато пропущено уже 20 мячей.

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    • «Шахтер» Караганда в минувшем туре опять проиграл. Дома команда была просто-таки смята атакой «Тобола» (0:3).

    Нет сомнений, что проблемы карагандинцев никуда не испарились. Вероятнее всего, они и приведут к очередному поражению команды.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ордабасы» за 1.68, на ничью за 3.55, а на «Шахтер» Караганда — за 4.90.

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    Хозяева зачастили с ничьими, и где, как не в матче с одним из аутсайдеров, улучшать свои результаты?!

    Карагандинцы не выигрывают уже на протяжении месяца, и вряд ли прервут свою неудачную серию.

    Хозяева успешно играют с карагандинцами, к тому же неплохо атакуют. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.95

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