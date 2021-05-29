В субботу, 29 мая, в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Нью-Йорк РБ» на своей арене сразится с «Орландо Сити». Встреча начнется в 20:00 по мск. «Нью-Йорк РБ» — «Орландо Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Йорк РБ»

«Нью-Йорк РБ» минувший сезон в регулярке завершил на шестом месте в Восточной конференции, пробившись в плей-офф, но там завершили свое выступление на первом же сопернике, проиграв одноматчевом противостоянии «Коламбус Крю» со счетом 2:3.

В текущем первенстве «быки» после шести проведенных встреч идут на десятом месте на Востоке, имея в своем активе шесть баллов, выиграв две игры при четырех поражениях.

Начал коллектив из Нью-Юрка с двух фиаско подряд, после чего поочередно справился с «Чикаго Файр» и «Торонто», добившись домашних викторий с одинаковым результатом по 2:0.

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В двух минувших поединках «Нью-Йорк РБ» потерпел неудачи вне родных стен от «Филадельфии» (0:1) и «Нью-Инглэнд Революшн» (1:3).

«Орландо Сити»

«Орландо Сити» в прошлом первенстве занял четвертое место на Востоке и пробился в плей-офф, где сперва по пенальти прошел «Нью-Йорк Сити», а на следующем этапе уступил «Нью-Инглэнд Революшн» (1:3) и прекратил борьбу на турнире.

После шести матчей данного розыгрыша «львы» с 12 очкам идут вторыми в Восточной конференции, отставая от лидера на два очка, имея в запасе один поединок.

Флоридцы еще не проигрывали в текущем чемпионате, трижды выиграв и столько же раз сыграв вничью. В первых четырех турах они три раза расписывали мировые и раз победили.

В двух предыдущих своих матчах «Орландо Сити» по 1:0 одолел на выезде «ДС Юнайтед» и «Торонто» на своей территории.

В прошлом сезоне «Орландо» дома обыграл «быков» со счетом 3:1, а в Нью-Йорке коллективы расписали мировую — 1:1.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Нью-Йорк РБ» предлагают — 2.36.

На викторию «Орландо Сити» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.48.

«Быки» в этом сезоне на своей арене еще не теряли очки, но так как к ним в гости приедет один из лидеров, то в не исключено, что хозяева недосчитаются баллов. Ставим в этой игре с Х на «Орландо».