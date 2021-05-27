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    Избежит ли «Сантос» вылета из Кубка Либертадорес?

    «Барселона Гуаякиль» — «Сантос». Прогноз (к. 2.24) и ставки на матч Кубка Либертадорес по футболу 27 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Барселона Гуаякиль» — «Сантос»
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    Футболист «Сантоса»
    В четверг, 27 мая, «Барселона Гуаякиль» на своем поле примет «Сантос» в рамках шестого тура группового этапа Кубка Либертадорес. Встреча группы C, которая пройдет в Эквадоре, начнется в 03:00 по московскому времени. «Барселона Гуаякиль» — «Сантос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Барселона Гуаякиль»

    «Барселона Гуаякиль» уже гарантировала себе выход в 1/8 финала турнира, набрав 10 очков в пяти сыгранных турах.

    Впрочем, «идолам причала» желательно не проигрывать в шестом туре, чтобы не позволить «Бока Хуниорс» вырваться вперед.

    На групповом этапе эквадорская команда обыграла «Сантос» (2:0), обменялась победами со «Стронгест» (4:0 и 0:2), а также набрала 4 балла в противостоянии с «Бока Хуниорс» (1:0 и 0:0).

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    В первом этапе чемпионата Эквадора «Барселона Гуаякиль» занимает второе место. Она набрала 27 очков в 12 турах и на два балла отстает от «Эмелека».

    «Сантос»

    «Сантос» занимает третье место в турнирной таблице группы C с 6 очками. Он на один балл отстает от «Бока Хуниорс» и опережает «Стронгест» по разнице забитых и пропущенных мячей.

    Для «рыб» возможны разные варианты: выход в 1/8 финала Кубка Либертадорес, переход в Южноамериканский кубок или полный вылет из международных турниров.

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    • На групповом этапе бразильский клуб обменялся победами с «Бока Хуниорс» (0:2 и 1:0) и «Стронгест» (5:0 и 1:2), а также уступил «Барселоне Гуаякиль» (0:2).

    В завершившемся чемпионате Паулиста «Сантос» не сумел выйти в плей-офф, финишировав позади «Гуарани» и «Мирассола» в своей группе D.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Барселоны Гуаякиль» — 2.24, победа «Сантоса» — 3.00, ничья — 3.70.

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    «Рыбы» сейчас далеки от своих лучших времен. Они провалили выступление в чемпионате Паулиста, а теперь еще и близки к вылету из Кубка Либертадорес.

    Самое интересное, что у «Сантоса» не клеится игра на выезде, где они пропускают уже в 16 встречах подряд во всех турнирах, притом нередко получая больше двух голов в свои ворота.

    В то же время эквадорская команда набрала отличный ход. На выходных она разгромила «Ольмедо» (4:0) в национальном первенстве, сохранив шанс догнать «Эмелек» на первом этапе, а также предоставила отдых многим ведущим игрокам. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа хозяев».

    Так как «Сантос» много пропускает в гостях, ставка «индивидуальный тотал "Барселоны Гуаякиль" больше 1,5» за 2.26, тоже выглядит заманчиво.

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