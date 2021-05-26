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    Бразильцы не пощадят гостей из Венесуэлы

    «Атлетико Минейро» — «Депортиво Ла-Гуайра». Прогноз, ставка (к. 1.72) на футбол, Кубок Либертадорес, 26 мая 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Атлетико Минейро» — «Депортиво Ла-Гуайра»
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    «Атлетико Минейро»
    26 мая в заключительном поединке группового этапа Кубка Либертадорес бразильский «Атлетико Минейро» на своем поле примет венесуэльский «Депортиво Ла-Гуайра». Начало — в 03:30 по мск. «Атлетико Минейро» — «Депортиво Ла-Гуайра»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Атлетико Минейро»

    «Атлетико Минейро» уже решил свой вопрос с выходом в следующий раунд. У команды на счету 13 баллов и она уже точно никому не отдаст первую строку.

    Только один поединок в данном турнире клуб из Белу-Оризонти выиграть не смог. На старте соревнования он расписал ничью со своим предстоящим противником на его поле, сыграв 1:1.

    После этого «черно-белые» выиграли четыре игры подряд, положив на лопатки по два раза колумбийский «Америка Де Кали» (2:1 и 3:1) и парагвайский «Серро Портеньо» (4:0 и 1:0).

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    Накануне «Атлетико» выиграл Чемпионат штата Минейро, дважды сыграв в финале по 0:0 с «Америка МГ», но стал победителем из-за того, что в регулярке финишировал во главе турнирной таблицы.

    «Депортиво Ла-Гуайра»

    «Депортиво Ла-Гуайра» уже точно не пробьется в плей-офф КЛ, но может еще рассчитывать на Южноамериканский кубок. Сейчас он с тремя очками последний, но от третьей строки отстает на балл.

    «Оранжевые» в первых трех турах данного турнира играли вничью. Сперва они поделили очки с предстоящим противником (1:1) дома, а затем расписали мировые с «Америка Де Кали» в родных стенах и с «Серро Портеньо» в гостях (по 0:0).

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    • В третьем и четвертом туре венесуэльская команда поочередно уступила парагвайцам на своей территории (0:1) и колумбийцам (1:3) на выезде.

    На внутренней арене «Депортиво Ла-Гуайра» после шести туров идет на первом месте, но преследователь отстает на один балл и имеет одну игру в запасе.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают ощутимое преимущество хозяевам. На победу «Атлетико Минейро» предлагают — 1.25.

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    На викторию «Депортиво Ла-Гуайра» дают — 12.00, ничья оценена — в 6.10.

    Бразильский коллектив явно намного сильнее венесуэльцев. И на своем поле он не оставить шансам гостях, выиграв с разницей в несколько мячей.

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