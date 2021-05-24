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    «Механические огурцы» пополнятся тремя очками

    «Леганес» — «Малага». Прогноз, ставка (к. 1.70) на футбол, чемпионат Испании, 24 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Леганес» — «Малага»
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    «Леганес»
    24 мая в предпоследнем туре испанской Сегунды «Леганес» на своем стадионе «Бутарка» сразится с «Малагой». Начало игры — в 22:00 по мск. «Леганес» — «Малага»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 24 Мая 2021 года
    Леганес
  • Леганес
    •  Леганес 22:00 Малага Малага
  • Малага
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    Коэффициенты на матч
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    «Леганес»

    «Леганес» с 67 набранными баллами разместился на третьей позиции в турнирной таблице второго по рангу дивизиона Испании, оторвавшись всего на три пункта от седьмой строки, не дающей билет на участие в плей-офф.

    «Механические огурцы» в финишном отрезке, состоящем из восьми встреч, уступили только однажды, а в других семи поединках добились четырех мировых исходов и трижды победили.

    К данному поединку коллектив из пригорода Мадрида подходит после безголевой выездной игры против «Мирандеса», что стало для него третьей мировой за последние четыре встречи.

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    Только одну из последних десяти домашних игр «Леганес» проиграл, еще три раза сыграл вничью и добился шести победных результатов.

    «Малага»

    За два тура до завершения второго по рангу дивизиона Испании «Малага» находится в середине турнирной таблицы, уже ни на что не претендуя.

    После того, как «анчоусы» в первой половине апреля выиграли две игры подряд, в последующих шести поединках они выиграть не могут, дважды сыграв вничью при четырех фиаско.

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  • 17/05/2021

    • В двух минувших турах первенства «медузы» по 0:1 уступили на выезде «Овьедо» и на своем поле «Жироне», а ранее они расписали домашнюю мировую с «Мальоркой» (1:1), прервав на тот момент серию из двух проигрышей.

    «Малага» в двух последних гостевых встречах потерпела неудачи, прервав тем самым свою 4-матчевую беспроигрышную серию, где дважды выиграли и два раза сыграли вничью.

    В первом круге «Легенес» одолел «Малагу» на ее поле со счетом 2:1.

    Прогноз и ставка на «Леганес» — «Малага»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Леганеса» предлагают — 1.67.

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    На викторию «Малаги» дают — 6.12, ничья оценена — в 3.94.

    Только победа позволит «огурцам» остаться в борьбе за третью путевку в Примеру. Прогнозируем, что хозяева ее добудут.

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