В понедельник, 24 мая, «Альмерия» поединке 41-го тура Сегунды на своем поле сыграет с «Логроньесом». Матч начнется в 22:00 по мск. «Альмерия» — «Логроньес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Альмерия»

«Альмерия» с 67 набранными пунктами находится на четвертой строке в турнирной таблице Сегунды. В случае победы в предстоящем поединке коллектив обеспечет себе место в плей-офф.

Андалузцы в отрезке последних девяти встреч первенства добились всего лишь двух викторий, обыграв еще в конце марта «Малагу» (3:0) и в начале мая «Тенерифе» (1:0) на выезде.

В минувшем туре первенства «красно-белые» уступили на выезде «Картахене» со счетом 2:3, а перед этим имели 5-матчевую беспроигрышную серию, в которой четыре раза сыграли вничью.

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В родных стенах «Альмерия» в финишном отрезке играет слабо. Сейчас у нее 6-матчевая безвыигрышная серия, где пять встреч она завершила мировыми результатами.

«Логроньес»

У «Логроньеса» на счету находится 44 балла, с которыми он идет на 18 позиции в турнирной таблице Сегунды, оторвавшись от зоны вылета на три пункта.

После удачной серии с конца марта по середину апреля, где «красно-белые» добились двух викторий и двух ничьих, затем они не побеждали на протяжении четырех встреч.

В этот период «северяне» дважды поделили очки со своими оппонентами, а также дважды проиграли на своей территории. В минувшем туре они прервали эту серию, переиграв дома «Фуэнлабраду» — 1:0.

Вне родных стен «Логроньес» смог добыть всего лишь одну викторию за последние 14 игр первенства. Также шесть раз сыграл вничью и семь встреч проиграл.

В игре первого круга «Логроньес» обыграл на своем поле «Альмерию» со счетом 1:0.

Прогноз и ставка на «Альмерия» — «Логроньес»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Альмерии» — 1.70, победа «Логроньеса» — 6.05, ничья — 3.50.

Хотя «Альмерия» в последнее время выступает не особо удачно, но на своем поле все же должна переиграть одного из претендентов на вылет. Наш прогноз — П1.