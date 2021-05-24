ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки сборной РоссииЛегкая прогулка перед словаками. Сборная России практически не заметила Великобританию ЖоржиньоБорьба за топ-4 в АПЛ. Удержат ли «Челси» и «Ливерпуль» свои позиции? «Айлендерс» Кубок Стэнли. «Питтсбург» уступил «Айлендерс», «Вегас» разгромил «Миннесоту»
  • 20:59
    • «Реал» победил «Вильярреал», но не стал чемпионом Испании
  • 20:52
    • «Атлетико» обыграл «Вальядолид» и стал чемпионом Испании
  • 18:32
    • Сборная России разгромила Великобританию на ЧМ-2021
  • 18:24
    • «Боруссия» М не попала в еврокубки, отправив «Вердер» во вторую Бундеслигу
  • 18:43
    • Сборная Финляндии обыграла США на чемпионате мира
  • 17:17
    • Леклер выиграл квалификацию Гран-при Испании
  • 16:51
    • СМИ: Месси продлит контракт с «Барселоной» на два года
    Все новости спорта

    Андалузцы добудут билет в плей-офф

    «Альмерия» — «Логроньес». Прогноз и ставка (к. 1.70) на футбол, чемпионат Испании, 24 мая 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Альмерию
    Прогноз и ставки на «Альмерия» — «Логроньес»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Футболист «Альмерии»
    В понедельник, 24 мая, «Альмерия» поединке 41-го тура Сегунды на своем поле сыграет с «Логроньесом». Матч начнется в 22:00 по мск. «Альмерия» — «Логроньес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Альмерия»

    «Альмерия» с 67 набранными пунктами находится на четвертой строке в турнирной таблице Сегунды. В случае победы в предстоящем поединке коллектив обеспечет себе место в плей-офф.

    Андалузцы в отрезке последних девяти встреч первенства добились всего лишь двух викторий, обыграв еще в конце марта «Малагу» (3:0) и в начале мая «Тенерифе» (1:0) на выезде.

    В минувшем туре первенства «красно-белые» уступили на выезде «Картахене» со счетом 2:3, а перед этим имели 5-матчевую беспроигрышную серию, в которой четыре раза сыграли вничью.

    Все прогнозы на футбол

    В родных стенах «Альмерия» в финишном отрезке играет слабо. Сейчас у нее 6-матчевая безвыигрышная серия, где пять встреч она завершила мировыми результатами.

    «Логроньес»

    У «Логроньеса» на счету находится 44 балла, с которыми он идет на 18 позиции в турнирной таблице Сегунды, оторвавшись от зоны вылета на три пункта.

    После удачной серии с конца марта по середину апреля, где «красно-белые» добились двух викторий и двух ничьих, затем они не побеждали на протяжении четырех встреч.

  • «Барселона»: топ-5 кандидатов на пост тренера
  • Кто заменит Кумана?
  • 19/05/2021

    • В этот период «северяне» дважды поделили очки со своими оппонентами, а также дважды проиграли на своей территории. В минувшем туре они прервали эту серию, переиграв дома «Фуэнлабраду» — 1:0.

    Вне родных стен «Логроньес» смог добыть всего лишь одну викторию за последние 14 игр первенства. Также шесть раз сыграл вничью и семь встреч проиграл.

    100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet

    В игре первого круга «Логроньес» обыграл на своем поле «Альмерию» со счетом 1:0.

    Прогноз и ставка на «Альмерия» — «Логроньес»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Альмерии» — 1.70, победа «Логроньеса» — 6.05, ничья — 3.50.

    Хотя «Альмерия» в последнее время выступает не особо удачно, но на своем поле все же должна переиграть одного из претендентов на вылет. Наш прогноз — П1.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Великобритания — Словакия
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:15
    •  2.12
  • Прогноз на матч Норвегия — Италия
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:15
    •  2.44
  • Прогноз на матч Норри — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Интер — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Казахстан — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:15
    •  2.26
  • Прогноз на матч Швеция — Белоруссия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:15
    •  2.17
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Лестер — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Астана — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Лидс — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Фулхэм — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Арсенал — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Сборная России пропустила 12 шайб в трех матчах перед ЧМ-2021
  • Самый незвездный турнир. Чего ждать от России на ЧМ-2021
    • 16:45 18/05/2021     ЦСКА
  • Итоги РПЛ-2020/21. «Спартак» в ЛЧ, ЦСКА без еврокубков, успешный сезон «Рубина»
    • 02:56 17/05/2021     Эрик тен Хаг может возглавить «Барселону»
  • «Барселона»: топ-5 кандидатов на пост тренера
    • 05:54 19/05/2021
    «Альмерия» — «Логроньес»: прогноз, ставка (1.70), статистика, коэффициенты матча 24.05.2021. Прогнозы на футбол. Андалузцы добудут билет в плей-офф
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры