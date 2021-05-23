«Вулверхэмптон»
У «Вулверхэмптона» заключительный отрезок сезона получился скомканным. Команда регулярно чередовала более-менее неплохие матчи с откровенно провальными.
Ранее на этой неделе команду Нуну Эшпириту Санту уступила в гостях «Эвертону», а перед этим проиграла в Лондоне «Тоттенхэму».
В начале мая «Вулверхэмптон» набрал четыре очка, сыграв вничью с «Вест Бромвичем» и одержал победу над «Брайтоном». Но также не стоит забывать про домашнее поражение от «Бернли» со счетом 0:4, пусть это и было почти месяц назад.
«Вулверхэмптон» пропустил девять мячей в пяти предыдущих матчах АПЛ на своем поле.
«Манчестер Юнайтед»
Тем временем «Манчестер Юнайтед» в этом месяце выиграл пока что лишь один матч. Команда Оле-Гуннара Сульшера банально не напрягается, особенно в АПЛ.
«Красные дьяволы» уже давным-давно обеспечили себе место в топ-4, и теперь на полную катушку разгоняются только в Лиге Европы. А там их, как известно, ждет встреча с испанским «Вильярреалом» в решающем матче. Вот на этом «МЮ» сейчас и сосредоточен.
На прошлой неделе «Манчестер Юнайтед» проиграл «Лестеру» и «Ливерпулю». В первом случае играл почти резервный состав, а во втором — основной. Но, опять-таки, видно, что команда экономит силы на финал ЛЕ.
«МЮ» шесть раз сыграл вничью в десяти предыдущих матчах АПЛ на выезде. В пяти случаях был зафиксирован счет 0:0. Ужас.
Прогноз и ставка
Букмекеры не видят фаворита в этом матче. На «Вулверхэмптон» можно поставить за 2.53, на «МЮ» — за 2.81, а ничью предлагают за 3.65.
Матч, который легко может завершиться вничью. Даже 0:0. Потому что это игра, в которой уже никому ничего не надо.
Ставка — ничья за 3.65. Может быть, и не 0:0, но вполне вероятно, что команды не станут напрягаться. В этом сейчас никто не заинтересован.
Также можно рассмотреть ставку на общий тотал меньше 2,0 за 3.20.