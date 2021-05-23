«Вулверхэмптон» сыграет на своем поле с «Манчестер Юнайтед» в рамках 38-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 23 мая, начало — в 18:00 мск. «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вулверхэмптон»

У «Вулверхэмптона» заключительный отрезок сезона получился скомканным. Команда регулярно чередовала более-менее неплохие матчи с откровенно провальными.

Ранее на этой неделе команду Нуну Эшпириту Санту уступила в гостях «Эвертону», а перед этим проиграла в Лондоне «Тоттенхэму».

В начале мая «Вулверхэмптон» набрал четыре очка, сыграв вничью с «Вест Бромвичем» и одержал победу над «Брайтоном». Но также не стоит забывать про домашнее поражение от «Бернли» со счетом 0:4, пусть это и было почти месяц назад.

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«Вулверхэмптон» пропустил девять мячей в пяти предыдущих матчах АПЛ на своем поле.

«Манчестер Юнайтед»

Тем временем «Манчестер Юнайтед» в этом месяце выиграл пока что лишь один матч. Команда Оле-Гуннара Сульшера банально не напрягается, особенно в АПЛ.

«Красные дьяволы» уже давным-давно обеспечили себе место в топ-4, и теперь на полную катушку разгоняются только в Лиге Европы. А там их, как известно, ждет встреча с испанским «Вильярреалом» в решающем матче. Вот на этом «МЮ» сейчас и сосредоточен.

На прошлой неделе «Манчестер Юнайтед» проиграл «Лестеру» и «Ливерпулю». В первом случае играл почти резервный состав, а во втором — основной. Но, опять-таки, видно, что команда экономит силы на финал ЛЕ.

«МЮ» шесть раз сыграл вничью в десяти предыдущих матчах АПЛ на выезде. В пяти случаях был зафиксирован счет 0:0. Ужас.

Прогноз и ставка

Букмекеры не видят фаворита в этом матче. На «Вулверхэмптон» можно поставить за 2.53, на «МЮ» — за 2.81, а ничью предлагают за 3.65.

Матч, который легко может завершиться вничью. Даже 0:0. Потому что это игра, в которой уже никому ничего не надо.

Ставка — ничья за 3.65. Может быть, и не 0:0, но вполне вероятно, что команды не станут напрягаться. В этом сейчас никто не заинтересован.

Также можно рассмотреть ставку на общий тотал меньше 2,0 за 3.20.