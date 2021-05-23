«Вест Хэм» сыграет на своем поле с «Саутгемптоном» в рамках 38-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 23 мая, начало — в 18:00 мск. «Вест Хэм» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» нынешний чемпионат проводит очень даже ярко. Лондонцы давно не демонстрировали столь позитивных результатов.

Сейчас «молотобойцы» занимают 6 место, и явно постараются его удержать. Команда, в ее нынешнем виде, будет достойным представителем Англии в еврокубках.

В минувшем туре команда на выезде добыла три очка. В поединке с «Вест Бромвичем» «молотобойцы» оказались сильнее (1:3).

Все прогнозы на АПЛ

«Вест Хэм» успешно играет со «святыми». Статистика пяти последних свиданий сие только подтверждает — четыре победы и ничья.

«Саутгемптон»

Эта команда вновь сумела отстоять свое место в АПЛ. «Святые» ужасно обороняются, пропустив уже 65 голов, но неплохая атака помогла.

Нынешнее 14 место вряд ли можно назвать успешным результатом. А ведь относительно недавно «Саутгемптон» боролся за выход в еврокубки, и нередко там оказывался.

«Саутгемптон» в минувшем туре уступил. В родных стенах команда не сумела ничего противопоставить «Лидсу» (0:2).

Причем до того «святые» добыли две победы к ряду. Поочередно и с одинаковым счетом (3:1) были повержены «Кристал Пэлас» и «Фулхэм».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Вест Хэм» за 1.70, на ничью за 4.00, а на «Саутгемптон» — за 4.70.

Хозяева проводят отличный сезон, который наверняка завершат викторией.

У «святых» уже нет турнирных задач, да и оборона частенько дает сбои.

Хозяева и выглядят мощнее, и мотивированы завершить сезон на мажорной ноте. Наши прогноз и ставка — Победа «Вест Хэма» с коэффициентом 1.70