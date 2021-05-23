«Манчестер Сити» сыграет против «Эвертона» в рамках 38-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 23 мая, начало — в 18:00 мск. «Манчестер Сити» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» в прошлом туре проиграл «Брайтону» — 2:3. Но причина не в том, что «горожане» готовятся к финалу Лиги чемпионов, а на АПЛ больше не хотят тратить силы.

На самом деле, «Сити» очень бодро начал встречу с «Брайтоном», уже на второй минуте открыл счет, но вскоре команда осталась вдесятером — красную карточку получил Жоау Канселу. Любому будет сложно играть в меньшинстве почти весь матч.

Перед этим же, если говорить про АПЛ, «Ман Сити» провел сумасшедший матч с «Ньюкаслом», в котором одержал победу со счетом 4:3.

Кроме того, в начале мая команда Пепа Гвардиолы обыграла «Кристал Пэлас» и уступила «Челси». Во всех этих матчах у «Сити» постоянно была ротация состава.

«Эвертон»

Тем временем «Эвертон» все-таки оказался за пределами топ-6. Но у клуба из Ливерпуля еще остается шанс занять седьмое место и получить пропуск в Лигу конференций.

Правда, для этого придется как минимум не проиграть в Манчестере и рассчитывать на то, что «Тоттенхэм» в параллельном матче уступит «Лестеру».

В мае «Эвертон» смог выиграть у «Вест Хэма» и «Вулверхэмптона», но при этом потерпел домашние поражения от «Астон Виллы» и «Шеффилд Юнайтед».

Все прогнозы на АПЛ

В гостях «Эвертон», как ни странно, играет заметно лучше, чем дома. В 18-ти матчах на выезде команда Карло Анчелотти потерпела всего лишь три поражения и пропустила только 15 мячей.

Прогноз и ставка

На «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.48, ничью букмекеры предлагают за 5.20, а победу «Эвертона» — за 7.40.

Все знают, как Гвардиола не любит проигрывать, даже в тех матчах, где результат не имеет никакого значения.

И все-таки сейчас «Сити» и Гвардиоле надо сфокусироваться на финале Лиги чемпионов.

«Эвертон» же, в свою очередь, получил шанс прервать серия поражений в противостоянии с «Манчестер Сити».

Ставка — победа «Эвертона» или ничья за 3.00.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Эвертона» больше 1,0 за 2.62. «Сити» в трех последних матчах АПЛ пропустил восемь мячей.