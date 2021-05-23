«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» в прошлом туре проиграл «Брайтону» — 2:3. Но причина не в том, что «горожане» готовятся к финалу Лиги чемпионов, а на АПЛ больше не хотят тратить силы.
На самом деле, «Сити» очень бодро начал встречу с «Брайтоном», уже на второй минуте открыл счет, но вскоре команда осталась вдесятером — красную карточку получил Жоау Канселу. Любому будет сложно играть в меньшинстве почти весь матч.
Перед этим же, если говорить про АПЛ, «Ман Сити» провел сумасшедший матч с «Ньюкаслом», в котором одержал победу со счетом 4:3.
Кроме того, в начале мая команда Пепа Гвардиолы обыграла «Кристал Пэлас» и уступила «Челси». Во всех этих матчах у «Сити» постоянно была ротация состава.
«Эвертон»
Тем временем «Эвертон» все-таки оказался за пределами топ-6. Но у клуба из Ливерпуля еще остается шанс занять седьмое место и получить пропуск в Лигу конференций.
Правда, для этого придется как минимум не проиграть в Манчестере и рассчитывать на то, что «Тоттенхэм» в параллельном матче уступит «Лестеру».
В мае «Эвертон» смог выиграть у «Вест Хэма» и «Вулверхэмптона», но при этом потерпел домашние поражения от «Астон Виллы» и «Шеффилд Юнайтед».
В гостях «Эвертон», как ни странно, играет заметно лучше, чем дома. В 18-ти матчах на выезде команда Карло Анчелотти потерпела всего лишь три поражения и пропустила только 15 мячей.
Прогноз и ставка
На «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.48, ничью букмекеры предлагают за 5.20, а победу «Эвертона» — за 7.40.
Все знают, как Гвардиола не любит проигрывать, даже в тех матчах, где результат не имеет никакого значения.
И все-таки сейчас «Сити» и Гвардиоле надо сфокусироваться на финале Лиги чемпионов.
«Эвертон» же, в свою очередь, получил шанс прервать серия поражений в противостоянии с «Манчестер Сити».
Ставка — победа «Эвертона» или ничья за 3.00.
Также можно рассмотреть ставку на тотал «Эвертона» больше 1,0 за 2.62. «Сити» в трех последних матчах АПЛ пропустил восемь мячей.