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    «Эвертон» прервет серию поражений в противостоянии с «Ман Сити»?

    «Манчестер Сити» — «Эвертон». Прогноз (к. 3.00) и ставки на чемпионат Англии 23 мая 2021 года

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    Хосеп Гвардиола
    «Манчестер Сити» сыграет против «Эвертона» в рамках 38-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 23 мая, начало — в 18:00 мск. «Манчестер Сити» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 23 Мая 2021 года
    Манчестер Сити
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    •  Манчестер Сити 18:00 Эвертон Эвертон
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    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» в прошлом туре проиграл «Брайтону» — 2:3. Но причина не в том, что «горожане» готовятся к финалу Лиги чемпионов, а на АПЛ больше не хотят тратить силы.

    На самом деле, «Сити» очень бодро начал встречу с «Брайтоном», уже на второй минуте открыл счет, но вскоре команда осталась вдесятером — красную карточку получил Жоау Канселу. Любому будет сложно играть в меньшинстве почти весь матч.

    Перед этим же, если говорить про АПЛ, «Ман Сити» провел сумасшедший матч с «Ньюкаслом», в котором одержал победу со счетом 4:3.

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    • Кроме того, в начале мая команда Пепа Гвардиолы обыграла «Кристал Пэлас» и уступила «Челси». Во всех этих матчах у «Сити» постоянно была ротация состава.

    «Эвертон»

    Тем временем «Эвертон» все-таки оказался за пределами топ-6. Но у клуба из Ливерпуля еще остается шанс занять седьмое место и получить пропуск в Лигу конференций.

    Правда, для этого придется как минимум не проиграть в Манчестере и рассчитывать на то, что «Тоттенхэм» в параллельном матче уступит «Лестеру».

    В мае «Эвертон» смог выиграть у «Вест Хэма» и «Вулверхэмптона», но при этом потерпел домашние поражения от «Астон Виллы» и «Шеффилд Юнайтед».

    Все прогнозы на АПЛ

    В гостях «Эвертон», как ни странно, играет заметно лучше, чем дома. В 18-ти матчах на выезде команда Карло Анчелотти потерпела всего лишь три поражения и пропустила только 15 мячей.

    Прогноз и ставка

    На «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.48, ничью букмекеры предлагают за 5.20, а победу «Эвертона» — за 7.40.

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    Все знают, как Гвардиола не любит проигрывать, даже в тех матчах, где результат не имеет никакого значения.

    И все-таки сейчас «Сити» и Гвардиоле надо сфокусироваться на финале Лиги чемпионов.
    «Эвертон» же, в свою очередь, получил шанс прервать серия поражений в противостоянии с «Манчестер Сити».

    Ставка — победа «Эвертона» или ничья за 3.00.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Эвертона» больше 1,0 за 2.62. «Сити» в трех последних матчах АПЛ пропустил восемь мячей.

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