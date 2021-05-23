ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Михаил Григоренко принимает поздравленияРоссийский ответ чехам. Первый тест на ЧМ-2021 пройден успешно Луис СуаресПримера. «Атлетико» сыграет с «Вальядолидом», «Реал» примет «Вильярреал» «Монреаль» начал серию против «Торонто» с гостевой победыНХЛ. «Флорида» размочила счет в серии с «Тампой», «Торонто» проиграл «Монреалю»
  • 19:34
    • «Локомотив» продлил контракт с главным тренером
  • 19:07
    • Сборная России успешно стартовала на ЧМ по хоккею
  • 22:40
    • Сборная Латвии нанесла поражение Канаде на ЧМ-2021
  • 21:07
    • Малютин взял золото на ЧЕ, Ефимова — бронзу
    Все новости спорта

    «Ткачи» не добьются разгрома?

    «Лион» — «Ницца». Прогноз, ставка (к. 1.66) на футбол, Лига 1, 23 мая 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на Лион Прогнозы на Ниццу Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Лион» — «Ницца»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мемфис Депай
    «Лион» сыграет на своем поле с «Ниццей» в рамках 38-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 23 мая, начало — в 22:00 мск. «Лион» — «Ницца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 23 Мая 2021 года
    Лион
  • Лион
    •  Лион 22:00 Ницца Ницца
  • Франция. Лига 1
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.20
  • X
  • 7.00
  • 2
  • 14.00
  • Ставка!
    •

    «Лион»

    «Лиону» нынешний сезон откровенно не удался. Чемпионские амбиции так амбициями и остались, несмотря на все потуги.

    «Ткачам» не откажешь в желании, но на одном Мемфисе Депае вытянуть сезон не удалось. Лидер атак команды забил 20 голов.

    В минувшем туре «Лион» играл на выезде, и сумел достичь своего. Слабенький «Ним» был бит по всем канонам батального жанра (2:5).

    Все прогнозы на Лигу 1

    Сейчас задача у команды Руди Гарсии выглядит куда прозаичнее. Нужно попытаться подняться хотя бы на строчку, для чего следует побеждать.

    «Ницца»

    «Ницца» снова проявила себя как середняк французского чемпионата. Команда на данный момент занимает 9 место, и выше 8 уже не поднимется.

    Вот и в минувшем туре «Ницце» помешала собственная нестабильность. Дома команда проиграла «Страсбуру» со счетом 0:2.

  • Почеттино вновь с трофеем. «ПСЖ» скрасил сезон победой в Кубке Франции
  • Гол и результативная передача Килиана Мбаппе огорчили «Монако»
  • 20/05/2021

    • В активе у команды сейчас 49 набранных очков. Идущий выше на строчку «Монпелье» имеет 51 пункт, так что от «Ниццы» зависит немногое.

    Матчи против «ткачей» для «Ниццы» — настоящее мучение. Из пяти последних встреч команда выиграла лишь однажды при четырех коллизиях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Лион» за 1.22, на ничью за 7.34, а на «Ниццу» — за 12.00.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Лионцы еще имеют турнирную мотивацию, и наверняка постараются завершить сезон победой.

    Гости, по сути, уже ни на что не претендуют, к тому же крайне нестабильны.

    «Ткачи» наверняка будут активно атаковать, но вряд ли сумеют совершить разгром. Наши прогноз и ставка — Фора «Ниццы» +2.25 с коэффициентом 1.66.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.71
  • Прогноз на матч Дания — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:15
    •  2.04
  • Прогноз на матч Музетти — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Финляндия — США
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:15
    •  1.67
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Кельн — Шальке
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Вердер — Боруссия Менхенгладбах
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Минск — Динамо Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Штутгарт — Арминия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.97
  • Прогноз на матч Унион — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Бавария — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Рууд — Шаповалов
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Сборная России пропустила 12 шайб в трех матчах перед ЧМ-2021
  • Самый незвездный турнир. Чего ждать от России на ЧМ-2021
    • 16:45 18/05/2021     ЦСКА
  • Итоги РПЛ-2020/21. «Спартак» в ЛЧ, ЦСКА без еврокубков, успешный сезон «Рубина»
    • 02:56 17/05/2021     Эрик тен Хаг может возглавить «Барселону»
  • «Барселона»: топ-5 кандидатов на пост тренера
    • 05:54 19/05/2021
    «Лион» — «Ницца»: прогноз, ставка (1.66), статистика, коэффициенты матча 23.05.2021. Прогнозы на футбол. «Ткачи» не добьются разгрома?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры