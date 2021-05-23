«Лион» сыграет на своем поле с «Ниццей» в рамках 38-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 23 мая, начало — в 22:00 мск. «Лион» — «Ницца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лион»

«Лиону» нынешний сезон откровенно не удался. Чемпионские амбиции так амбициями и остались, несмотря на все потуги.

«Ткачам» не откажешь в желании, но на одном Мемфисе Депае вытянуть сезон не удалось. Лидер атак команды забил 20 голов.

В минувшем туре «Лион» играл на выезде, и сумел достичь своего. Слабенький «Ним» был бит по всем канонам батального жанра (2:5).

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Сейчас задача у команды Руди Гарсии выглядит куда прозаичнее. Нужно попытаться подняться хотя бы на строчку, для чего следует побеждать.

«Ницца»

«Ницца» снова проявила себя как середняк французского чемпионата. Команда на данный момент занимает 9 место, и выше 8 уже не поднимется.

Вот и в минувшем туре «Ницце» помешала собственная нестабильность. Дома команда проиграла «Страсбуру» со счетом 0:2.

В активе у команды сейчас 49 набранных очков. Идущий выше на строчку «Монпелье» имеет 51 пункт, так что от «Ниццы» зависит немногое.

Матчи против «ткачей» для «Ниццы» — настоящее мучение. Из пяти последних встреч команда выиграла лишь однажды при четырех коллизиях.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Лион» за 1.22, на ничью за 7.34, а на «Ниццу» — за 12.00.

Лионцы еще имеют турнирную мотивацию, и наверняка постараются завершить сезон победой.

Гости, по сути, уже ни на что не претендуют, к тому же крайне нестабильны.

«Ткачи» наверняка будут активно атаковать, но вряд ли сумеют совершить разгром. Наши прогноз и ставка — Фора «Ниццы» +2.25 с коэффициентом 1.66.