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    Продолжится ли победная серия «Колорадо»?

    «Лос-Анджелес» — «Колорадо Рэпидз». Прогноз и ставка (к. 2.30) на футбол, МЛС, 23 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес» — «Колорадо Рэпидз»
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    «Колорадо» идет на четвертом месте
    23 мая в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Лос-Анджелес» на своем поле сыграет с «Колорадо Рэпидз». Встреча начнется в 05:30 по мск. «Лос-Анджелес» — «Колорадо Рэпидз»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 23 Мая 2021 года
    Лос-Анджелес
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    •  Лос-Анджелес 05:30 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс
  • Денвер
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.65
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 5.30
  • Ставка!
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    «Лос-Анджелес»

    В текущем первенстве «золотисто-черные» провели пять встреч, набрав в них всего пять баллов и идут на 13 месте на Западе. Начали они компанию с домашней победы над «Остином» со счетом 2:0.

    После чего поделили очки со своим предстоящим противником дома (1:1) в гостях с «Хьюстон Динамо» (1:1).

    В своем предпоследнем поединке коллектив в дерби уступил «галактикос» со счетом 1:2. В прошлом туре калифорнийцы уступили «Сиэтл Саундерс» (0:2).

    Все прогнозы на футбол

    Таким образом, в четырех предыдущих поединках ФК «Лос-Анджелес» ни разу не выиграл при двух ничьих и двух поражениях.

    «Колордо Рэпидз»

    По итогам пяти туров «Колорадо Рэпидз» занимает четвертую позицию в Западной конференции. В активе команды 10 очков и 15 возможных.

    Отставание от лидера «Сиэтл Саундерс» составляет шесть баллов. Столько же очков у третьего в таблице конференции «Канзас-Сити».

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    • В первых пяти турах чемпионата коллектив одержал только одну победу. В двух поединках он потерпел поражение при двух ничьих.

    После этого франчайз одержал три победы кряду. Ему удалось переиграть «Ванкувер» (1:0). «Миннесоту» (3:2) и «Хьюстон Динамо» (3:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которого равен 1,61.

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    Успех гостей оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,90.

    Наши прогноз и ставка — «Колорадо» не проиграет за 2,30.

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