23 мая в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Лос-Анджелес» на своем поле сыграет с «Колорадо Рэпидз». Встреча начнется в 05:30 по мск. «Лос-Анджелес» — «Колорадо Рэпидз»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анджелес»

В текущем первенстве «золотисто-черные» провели пять встреч, набрав в них всего пять баллов и идут на 13 месте на Западе. Начали они компанию с домашней победы над «Остином» со счетом 2:0.

После чего поделили очки со своим предстоящим противником дома (1:1) в гостях с «Хьюстон Динамо» (1:1).

В своем предпоследнем поединке коллектив в дерби уступил «галактикос» со счетом 1:2. В прошлом туре калифорнийцы уступили «Сиэтл Саундерс» (0:2).

Все прогнозы на футбол

Таким образом, в четырех предыдущих поединках ФК «Лос-Анджелес» ни разу не выиграл при двух ничьих и двух поражениях.

«Колордо Рэпидз»

По итогам пяти туров «Колорадо Рэпидз» занимает четвертую позицию в Западной конференции. В активе команды 10 очков и 15 возможных.

Отставание от лидера «Сиэтл Саундерс» составляет шесть баллов. Столько же очков у третьего в таблице конференции «Канзас-Сити».

В первых пяти турах чемпионата коллектив одержал только одну победу. В двух поединках он потерпел поражение при двух ничьих.

После этого франчайз одержал три победы кряду. Ему удалось переиграть «Ванкувер» (1:0). «Миннесоту» (3:2) и «Хьюстон Динамо» (3:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которого равен 1,61.

Успех гостей оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,90.

Наши прогноз и ставка — «Колорадо» не проиграет за 2,30.