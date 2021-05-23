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    «Челси» выиграет на поле «Астон Виллы»?

    «Астон Вилла» — «Челси». Прогноз (к. 2.31) и ставки на чемпионат Англии 23 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Астон Вилла» — «Челси»
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    Антонио Рюдигер
    «Челси» сыграет на выезде с «Астон Виллой» в рамках заключительного тура чемпионата Англии. Матч пройдет 23 мая в Бирмингеме, начало — в 18:00 мск. «Астон Вилла» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 23 Мая 2021 года
    Астон Вилла
  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 18:00 Челси Челси
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.00
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 1.50
  • Ставка!
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    «Астон Вилла»

    «Астон Вилла» завершит чемпионат Англии на 11 месте. И, наверное, клуб из Бирмингема можно поздравить с этим — год назад они до последнего боролись за выживание.

    Среди недели «Астон Вилла» очень удачно съездила в Лондон. Команда Дина Смита одержала волевую победу над «Тоттенхэмом» — 2:1.

    Благодаря этому «Астон Вилла» прервала трехматчевую безвыигрышную серию. Ранее в мае хозяева уступили «Манчестер Юнайтед» и «Крисал Пэлас», а также сыграли вничью с «Эвертоном».

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    «Астон Вилла» одержала только одну победу в восьми предыдущих матчах АПЛ на своем поле.

    «Челси»

    Тем временем «Челси» до сих пор не гарантировал себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон.

    Но, если что, у команды Томаса Тухеля есть две попытки. Первая будет как раз в предстоящей игре с «Астон Виллой». В случае победы в Бирмингеме «синие» точно финишируют в топ-4.

    Но если вдруг не получится, можно еще обыграть «Манчестер Сити» в решающем матче текущего розыгрыша ЛЧ. Но лучше не рисковать и решить все вопросы здесь и сейчас.

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    • У «Челси» позади два напряженных матча с «Лестером». Сначала лондонский клуб проиграл «лисам» в финале Кубка Англии, а через несколько дней взял реванш в матче АПЛ. В обоих случаях по игре «Челси» был заметно лучше.

    «Челси» ни разу не проигрывал в восьми предыдущих матчах АПЛ в гостях, одержав при этом шесть побед.

    Прогноз и ставка

    На «Астон Виллу» в этом матче можно поставить за 6.85, ничью букмекеры предлагают за 4.70, а победу «Челси» — за 1.50.

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    Несмотря на отсутствие турнирной мотивации, хозяева вряд ли собираются просто так дарить сопернику очки. Лучшего всего это подтвердит недавняя победа «Астон Виллы» над «Тоттенхэмом».

    Гостей ждет сложный матч, но, скорее всего, свои три очка здесь они возьмут.

    Ставка — победа «Челси» с форой (-1,5) за 2.31.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Челси» больше 2,0 за 2.02.

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