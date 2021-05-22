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    Удержится ли «Лос-Анджелес Гэлакси» на втором месте?

    «Портленд Тимберс» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Прогноз и ставка (к. 4.50) на футбол, МЛС, 22 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Портленд Тимберс» — «Лос-Анджелес Гэлакси»
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    Чичарито выступает за «Гэлакси»
    22 мая в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Портленд Тимберс» на своем поле сыграет с «Лос-Анджелес Гэлакси». Встреча начнется в 22:30 по мск. «Портленд Тимберс» — «Лос-Анджелес Гэлакси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 22 Мая 2021 года Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.75
  • 2
  • 4.15
  • Ставка!
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    «Портленд Тимберс»

    По итогам пяти туров регулярного чемпионата МЛС «Портленд Тимберс» занимает девятое место Западной конференции.

    Команда лишь на один балл отстает от зоны плей-офф. В ее активе пока что только шесть очков.

    Орегонцы одержали первую победу в новом розыгрыше первенства во втором туре. Франчайзу удалось переиграть дома «Хьюстон Динамо» (2:1).

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    После этого коллектив не выиграл в четырех матчах при трех поражениях. И только в прошлом туре он победил в гостях «Сан-Хосе Эрткуэйкс» (2:0).

    «Лос-Анджелес Гэлакси»

    «Лос-Анджелес Гэлакси» в минувшем сезоне финишировал на десятой позиции в Западной конференции, но в плей-офф не пробился, ограничившись только регулярным чемпионатом.

    В текущем первенстве на данный момент после пяти проведенных матчей «галактикос» заработали 12 баллов и идут на второй строке в турнирке Западной конференции.

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  • 18/04/2021

    • Стартовал клуб из города ангелов с двух викторий с одинаковым счетом по 3:2, где он переиграл на выезде «Интер Майами» и на своей территории «Нью-Йорк РБ».

    После чего калифорнийцы были разгромлены на выезде «Сиэтлу» со счетом 0:3, но затем справились с ФК «Лос-Анджелес» (2:1) и «Остином» (2:0) дома.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,85.

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    Успех гостей оценивается в 4,20, тогда как ничья — в 3,60.

    Наши прогноз и ставка — «Лос-Анджелес Гэлакси» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 4,50.

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