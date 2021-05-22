22 мая в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Портленд Тимберс» на своем поле сыграет с «Лос-Анджелес Гэлакси». Встреча начнется в 22:30 по мск. «Портленд Тимберс» — «Лос-Анджелес Гэлакси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Портленд Тимберс»

По итогам пяти туров регулярного чемпионата МЛС «Портленд Тимберс» занимает девятое место Западной конференции.

Команда лишь на один балл отстает от зоны плей-офф. В ее активе пока что только шесть очков.

Орегонцы одержали первую победу в новом розыгрыше первенства во втором туре. Франчайзу удалось переиграть дома «Хьюстон Динамо» (2:1).

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После этого коллектив не выиграл в четырех матчах при трех поражениях. И только в прошлом туре он победил в гостях «Сан-Хосе Эрткуэйкс» (2:0).

«Лос-Анджелес Гэлакси»

«Лос-Анджелес Гэлакси» в минувшем сезоне финишировал на десятой позиции в Западной конференции, но в плей-офф не пробился, ограничившись только регулярным чемпионатом.

В текущем первенстве на данный момент после пяти проведенных матчей «галактикос» заработали 12 баллов и идут на второй строке в турнирке Западной конференции.

Стартовал клуб из города ангелов с двух викторий с одинаковым счетом по 3:2, где он переиграл на выезде «Интер Майами» и на своей территории «Нью-Йорк РБ».

После чего калифорнийцы были разгромлены на выезде «Сиэтлу» со счетом 0:3, но затем справились с ФК «Лос-Анджелес» (2:1) и «Остином» (2:0) дома.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,85.

Успех гостей оценивается в 4,20, тогда как ничья — в 3,60.

Наши прогноз и ставка — «Лос-Анджелес Гэлакси» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 4,50.