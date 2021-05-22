«Эйбар» сыграет на своем поле с «Барселоной» в рамках 38-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 22 мая, начало — в 19:00 мск. «Эйбар» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эйбар»

«Эйбар» осел на последнем месте. В активе у команды 30 очков, и вылет из Примеры — уже неприятная данность.

Во всем виновата крайне слабая атака. Игроки «Эйбара» лишь 29 раз поражали ворота соперников, и это в 37 встречах!

Все оформилось в минувшем туре. Нужно было побеждать, но команда без вариантов уступила «Валенсии» (4:1).

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Без мотивации — уже не тот футбол. Да и вообще, шансов одолеть разъяренную неудачами «Барсу» у команды не было изначально.

«Барселона»

«Барселона» на текущий момент занимает 3 место. Рональд Куман провалил сезон, и это — уже есть факт.

Да, давно не было столь блеклой команды, пусть и вдоволь населенной звездами. На одном Лионеле Месси чемпионат уже не выиграть…

«Барселона» в минувшем поединке проиграла, чем лишилась шансов на чемпионский титул. Впрочем, домашние 1:2 от «Сельты» — показательная картина неудачного сезона.

Теперь каталонцам нужно хотя бы третью строчку сохранить. Но что для них такая перспектива?!

Ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Барселону» за 1.43, на ничью за 5.29, а на «Эйбар» — за 5.95.

Хозяева наверняка попытаются дать бой гранду напоследок.

«Барселона» будет почти без турнирной мотивации, но будет привычно атаковать.

Команда Кумана уже провалила все, что можно было провалить, и явно не собирается оступаться в концовке. Наши прогноз и ставка — Фора «Барселоны» -1 с коэффициентом 1.62