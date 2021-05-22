«Эйбар»
«Эйбар» осел на последнем месте. В активе у команды 30 очков, и вылет из Примеры — уже неприятная данность.
Во всем виновата крайне слабая атака. Игроки «Эйбара» лишь 29 раз поражали ворота соперников, и это в 37 встречах!
Все оформилось в минувшем туре. Нужно было побеждать, но команда без вариантов уступила «Валенсии» (4:1).
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Без мотивации — уже не тот футбол. Да и вообще, шансов одолеть разъяренную неудачами «Барсу» у команды не было изначально.
«Барселона»
«Барселона» на текущий момент занимает 3 место. Рональд Куман провалил сезон, и это — уже есть факт.
Да, давно не было столь блеклой команды, пусть и вдоволь населенной звездами. На одном Лионеле Месси чемпионат уже не выиграть…
«Барселона» в минувшем поединке проиграла, чем лишилась шансов на чемпионский титул. Впрочем, домашние 1:2 от «Сельты» — показательная картина неудачного сезона.
Теперь каталонцам нужно хотя бы третью строчку сохранить. Но что для них такая перспектива?!
Ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Барселону» за 1.43, на ничью за 5.29, а на «Эйбар» — за 5.95.
Хозяева наверняка попытаются дать бой гранду напоследок.
«Барселона» будет почти без турнирной мотивации, но будет привычно атаковать.
Команда Кумана уже провалила все, что можно было провалить, и явно не собирается оступаться в концовке. Наши прогноз и ставка — Фора «Барселоны» -1 с коэффициентом 1.62