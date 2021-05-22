ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Михаил Григоренко принимает поздравленияРоссийский ответ чехам. Первый тест на ЧМ-2021 пройден успешно Луис СуаресПримера. «Атлетико» сыграет с «Вальядолидом», «Реал» примет «Вильярреал» «Монреаль» начал серию против «Торонто» с гостевой победыНХЛ. «Флорида» размочила счет в серии с «Тампой», «Торонто» проиграл «Монреалю»
  • 19:34
    • «Локомотив» продлил контракт с главным тренером
  • 19:07
    • Сборная России успешно стартовала на ЧМ по хоккею
  • 22:40
    • Сборная Латвии нанесла поражение Канаде на ЧМ-2021
  • 21:07
    • Малютин взял золото на ЧЕ, Ефимова — бронзу
    Все новости спорта

    «Барса» покуражится напоследок?

    «Эйбар» — «Барселона». Ставка (к. 1.62) на футбол, Примера, 22 мая 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Примеру Прогнозы на Эйбар Прогнозы на Барселону Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Эйбар» — «Барселона»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Антуан Гризманн
    «Эйбар» сыграет на своем поле с «Барселоной» в рамках 38-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 22 мая, начало — в 19:00 мск. «Эйбар» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 22 Мая 2021 года
    Эйбар
  • Эйбар
    •  Эйбар 19:00 Барселона Барселона
  • Барселона
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.50
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 1.70
  • Ставка!
    •

    «Эйбар»

    «Эйбар» осел на последнем месте. В активе у команды 30 очков, и вылет из Примеры — уже неприятная данность.

    Во всем виновата крайне слабая атака. Игроки «Эйбара» лишь 29 раз поражали ворота соперников, и это в 37 встречах!

    Все оформилось в минувшем туре. Нужно было побеждать, но команда без вариантов уступила «Валенсии» (4:1).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Без мотивации — уже не тот футбол. Да и вообще, шансов одолеть разъяренную неудачами «Барсу» у команды не было изначально.

    «Барселона»

    «Барселона» на текущий момент занимает 3 место. Рональд Куман провалил сезон, и это — уже есть факт.

  • Еще прогноз
  • Сумеет ли «Эйбар» хлопнуть дверью в матче с немотивированной «Барсой»?

    • Да, давно не было столь блеклой команды, пусть и вдоволь населенной звездами. На одном Лионеле Месси чемпионат уже не выиграть…

    «Барселона» в минувшем поединке проиграла, чем лишилась шансов на чемпионский титул. Впрочем, домашние 1:2 от «Сельты» — показательная картина неудачного сезона.

  • Интриги топ-чемпионатов. Испания и Франция без чемпионов, в Англии и Италии борьба за ЛЧ
  • В большинстве ведущих европейских чемпионатов осталось сыграть один тур
  • 18/05/2021

    • Теперь каталонцам нужно хотя бы третью строчку сохранить. Но что для них такая перспектива?!

    Ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Барселону» за 1.43, на ничью за 5.29, а на «Эйбар» — за 5.95.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Хозяева наверняка попытаются дать бой гранду напоследок.

    «Барселона» будет почти без турнирной мотивации, но будет привычно атаковать.

    Команда Кумана уже провалила все, что можно было провалить, и явно не собирается оступаться в концовке. Наши прогноз и ставка — Фора «Барселоны» -1 с коэффициентом 1.62

    Ещё прогнозы на спорт
    1.71
  • Прогноз на матч Дания — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:15
    •  2.04
  • Прогноз на матч Музетти — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Финляндия — США
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:15
    •  1.67
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Кельн — Шальке
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Вердер — Боруссия Менхенгладбах
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Минск — Динамо Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Штутгарт — Арминия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.97
  • Прогноз на матч Унион — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Бавария — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Рууд — Шаповалов
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Сборная России пропустила 12 шайб в трех матчах перед ЧМ-2021
  • Самый незвездный турнир. Чего ждать от России на ЧМ-2021
    • 16:45 18/05/2021     ЦСКА
  • Итоги РПЛ-2020/21. «Спартак» в ЛЧ, ЦСКА без еврокубков, успешный сезон «Рубина»
    • 02:56 17/05/2021     Эрик тен Хаг может возглавить «Барселону»
  • «Барселона»: топ-5 кандидатов на пост тренера
    • 05:54 19/05/2021
    «Эйбар» — «Барселона»: прогноз, ставка (1.62), статистика, коэффициенты матча 22.05.2021. Прогнозы на футбол. «Барса» покуражится напоследок?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры