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    «Драконы» напоследок закусят «пирожными»

    «Порту» — «Белененсеш». Прогноз, ставка (к. 1.71) на футбол, чемпионат Португалии, 19 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Порту» — «Белененсеш»
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    «Порту»
    19 мая в заключительном туре португальской Примейры «Порту» на «Драгау» примет лиссабонский клуб «Белененсеш». Игра начнется в 18:00 по мск. «Порту» — «Белененсеш»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Порту»

    «Порту» точно завершит португальское первенство на второй позиции, которое гарантирует коллективу участие в групповой стадии Лиги чемпионов на следующий сезон.

    «Драконы» уже давно не уступали в рамках чемпионата. Последний раз они терпели фиаско в данном турнире еще в конце октября прошлого года, проиграв тогда «Пасушу».

    В своей последней сыгранной встрече первенства «сине-белые» разгромили на выезде «Риу Аве» со счетом 3:0, а туром ранее они крупно выиграли на своем поле у «Фаренсе» — 5:1.

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    В текущем чемпионате Португалии «Порту» на своем поле потерпел только одну неудачу, 12 игр выиграл и трижды сыграл вничью, разница забитых и пропущенных — 36:15.

    «Белененсеш»

    «Белененсеш» является типичным середняком. Сейчас он идет на десятой строке в турнирной таблице и может на пару строк улучшить свою позицию, если победит.

    «Пирожные» в финишном отрезке восьми матчей потерпели только два поражения, столько же раз сыграли вничью и добыли четыре победы, три из которых были домашними.

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    • В минувшем туре первенства коллектив из Лиссабона уступил на своей территории «Санта-Кларе» со счетом 0:2, а перед этим выиграл в двух встречах подряд, пропустив в них всего гол.

    В 16 гостевых играх текущей Примейры «Белененсеш» добыл только три виктории, пять раз терпел фиаско и восемь матчей свел вничью, разница мячей составляет 10:13.

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    В первом круге эти команды сыграли вничью 0:0, в прошлом сезоне «Порту» дома победил 5:0, а в Лиссабоне была мировая 1:1.

    Прогноз на «Порту» — «Белененсеш»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Порту» — 1.30, победа «Белененсеша» — 9.90, ничья — 5.75.

    «Драконы» даже в ничего не значащем матче должны обыграть гостей из Лиссабона. Прогнозируем, что хозяева победят «всухую».

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