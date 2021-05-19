«Эвертон» сыграет на своем поле с «Вулверхэмптоном» в рамках 37-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 19 мая, начало — в 20:00 мск. «Эвертон» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эвертон»

«Эвертон» нынешний чемпионат проводит на своем уровне. Команда занимает 8 место по итогам 36 сыгранных туров, имея в своем активе 56 набранных пунктов.

Карло Анчелотти пытается поднять ливерпульцев повыше, но не выходит. Мощностей «ирискам» не хватает, несмотря на наличие в составе Хамеса Родригеса и Ришарлисона.

В минувшем туре команда сотворила сенсацию с огромным знаком минус. «Эвертон» дома умудрился минимально уступить давно вылетевшим «клинкам».

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«Эвертон» не побеждает уже на протяжении двух туров. Впрочем, подопечные Анчелотти намерены до конца бороться за выход в еврокубки.

«Вулверхэмптон»

Команда стартовала не лучшим образом. Однако затем «волки» разыгрались, и порядочно отодвинулись от зоны вылета.

Нынешнее 12 место — реальный показатель силы команды. «Волки» способны укусить кого угодно, пусть и атакуют слабовато — лишь 35 голов в 36 матчах.

«Вулверхэмптон» потенциально рассматривался как кандидат на выход в еврокубки. Однако ряд потерь очков поставили на этой задаче жирный крест.

«Волки» и в минувшем туре не были успешны. «Тоттенхэм» был просто сильнее, забив в ворота «вулвз» два безответных мяча.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Эвертон» за 1.85, на ничью за 3.60, а на «Вулверхэмптон» — за 4.20.

Хозяева пытаются подняться в зону еврокубков, так что должны исключительно побеждать.

У «волков» уже нет задач, к тому же крайне слабая атака.

Хозяевам нужно только побеждать, что и будет сделано. Наши прогноз и ставка — Победа «Эвертона» с коэффициентом 1.85