В Лондоне на стадионе «Селлхерст Парк» пройдет очередное столичное дерби, в котором «Кристал Пэлас» сыграет с «Арсеналом» в 37-м туре АПЛ. Встреча состоится 19 мая, начало — в 21:00 по мск. «Кристал Пэлас» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кристал Пэлас»

Несколько дней тому назад «Кристал Пэлас» по-волевому смог обыграть на своем поле «Астон Виллу» со счетом 3:2, что стало второй викторий для клуба за последние три тура первенства.

Немного ранее «стекольщики» еще расправились вне родных стенах с «Шеффилд Юнайтед», победив 2:0. Между этими играми они уступили в гостях «Саутгемптону» — 1:3.

В турнирной таблице АПЛ «орлы» находятся с 44 набранными очками на 14 месте. В лучшем случае они смогут улучшить свое положение всего на одну строку, а также могут потерять пару позиций.

Все прогнозы на АПЛ

В весеннем отрезке на своем поле «Кристал Пэлас» добился двух викторий, столько же раз терпел фиаско и одну игру свел вничью. В трех из этих пяти случаев был зафиксирован низ.

«Арсенал»

За два тура до финиша чемпионата Англии «Арсенал» с 55 очками разместился на девятой строке в турнирной таблице, уступая четыре пункта седьмой еврокубковой позиции.

К данной игре «канониры» подходят с серий из трех викторий подряд, где они на своем поле справились с «Вест Бромвиче» (3:1), а также в гостях одолели «Ньюкасл» (2:0) и «Челси» (1:0) в минувшем туре.

Перед этой серий дружина Артеты одержала всего лишь одну викторию за пять встреч первенства, а также она в этом отрезке дважды сыграла вничью и потерпела столько же поражений.

В данный момент у «Арсенала» 6-матчевая беспроигрышная выездная серия, в которой он четыре поединка выиграл и дважды делил очки со своими оппонентами.

Последние три очных противостояния этих клубов завершились вничью. В первом круге они сыграли 0:0.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Арсенала» — 1.60, победа «Кристал Пэлас» — 6.30, ничья — 4.58.

«Арсенал» имеет призрачные шансы пробиться в еврокубки, но для этого нужно обязательно выигрывать свои матчи и ждать осечек конкурентов. Считаем,что с первой задачей «канониры» справятся, победив в данном поединке.