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    «Канониры» продолжат погоню за еврокубками

    «Кристал Пэлас» — «Арсенал». Прогноз, ставка (к. 1.60) на футбол, чемпионат Англии, 19 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Кристал Пэлас» — «Арсенал»
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    Александр Ляказетт
    В Лондоне на стадионе «Селлхерст Парк» пройдет очередное столичное дерби, в котором «Кристал Пэлас» сыграет с «Арсеналом» в 37-м туре АПЛ. Встреча состоится 19 мая, начало — в 21:00 по мск. «Кристал Пэлас» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Мая 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 6.00
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  • 4.70
  • 2
  • 1.52
  • Ставка!
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    «Кристал Пэлас»

    Несколько дней тому назад «Кристал Пэлас» по-волевому смог обыграть на своем поле «Астон Виллу» со счетом 3:2, что стало второй викторий для клуба за последние три тура первенства.

    Немного ранее «стекольщики» еще расправились вне родных стенах с «Шеффилд Юнайтед», победив 2:0. Между этими играми они уступили в гостях «Саутгемптону» — 1:3.

    В турнирной таблице АПЛ «орлы» находятся с 44 набранными очками на 14 месте. В лучшем случае они смогут улучшить свое положение всего на одну строку, а также могут потерять пару позиций.

    Все прогнозы на АПЛ

    В весеннем отрезке на своем поле «Кристал Пэлас» добился двух викторий, столько же раз терпел фиаско и одну игру свел вничью. В трех из этих пяти случаев был зафиксирован низ.

    «Арсенал»

    За два тура до финиша чемпионата Англии «Арсенал» с 55 очками разместился на девятой строке в турнирной таблице, уступая четыре пункта седьмой еврокубковой позиции.

    К данной игре «канониры» подходят с серий из трех викторий подряд, где они на своем поле справились с «Вест Бромвиче» (3:1), а также в гостях одолели «Ньюкасл» (2:0) и «Челси» (1:0) в минувшем туре.

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    • Перед этой серий дружина Артеты одержала всего лишь одну викторию за пять встреч первенства, а также она в этом отрезке дважды сыграла вничью и потерпела столько же поражений.

    В данный момент у «Арсенала» 6-матчевая беспроигрышная выездная серия, в которой он четыре поединка выиграл и дважды делил очки со своими оппонентами.

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    Последние три очных противостояния этих клубов завершились вничью. В первом круге они сыграли 0:0.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Арсенала» — 1.60, победа «Кристал Пэлас» — 6.30, ничья — 4.58.

    «Арсенал» имеет призрачные шансы пробиться в еврокубки, но для этого нужно обязательно выигрывать свои матчи и ждать осечек конкурентов. Считаем,что с первой задачей «канониры» справятся, победив в данном поединке.

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