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    Поквитается ли «Челси» с «Лисами» за кубковый финал?

    «Челси» — «Лестер». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 18 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Лестер»
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    «Челси» — «Лестер»
    Во вторник, 18 мая, «Челси» на своем поле примет «Лестер» в рамках 37-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж», начнется в 22:15 по московскому времени. «Челси» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 18 Мая 2021 года
    Челси
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    •  Челси 22:15 Лестер Лестер
  • Лестер
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    Коэффициенты на матч
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    «Челси»

    В конце апреля и начале мая лондонцы прошли в полуфинале Лиги чемпионов «Реал» (1:1 в гостях и 2:0 дома), а между еврокубковыми матчами дома одолел «Фулхэм» (2:0) в АПЛ.

    Затем подопечные Томаса Тухеля в гостях одолели «Манчестер Сити» (2:1), а вот домашний матч с «Арсеналом» завершился поражением со счетом 0:1.

    В последнем матче «Челси» в финале Кубка Англии проиграл «Лестеру» со счетом 0:1. Гол «синих» на последних минутах не был засчитал после видеопросмотра.

    Все прогнозы на АПЛ

    После 36 туров АПЛ «Челси» с 64 очками на 4-м месте. Разница мячей 55-33, Маунт, Вернер, Жоржиньо и Абрахам забили по 6 голов. Не сыграют Ковачич и Кристенсен.

    «Лестер»

    В апреле «лисы» в рамках АПЛ на своем поле разгромили «Вест Бромвич» (3:0) и одолели на своем поле «Кристал Пэлас» (2:1).

    Затем подопечные Брендана Роджерса в гостях поделили очки с «Саутгемптоном» (1:1), а потом на своем поле крупно проиграла «Ньюкаслу» (2:4), забив два гола престижа в последние 10 минут.

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    • В последних матчах «Лестер» сначала на «Олд Траффорд» победил «МЮ» (2:1) в рамках АПЛ, а потом выиграл свой первый Кубок Англии, победив на «Уэмбли» «Челси» со счетом 1:0.

    После 36 туров АПЛ «Лестер» с 66 очками на 3-м месте. Разница мячей 65-44, Джейми Варди забил 13 голов, еще 11 голов на счету Ихеаначо. Не сыграют Джастин, Морган, Барнс и Ундер.

    Прогноз и ставка

    На победу «Челси» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.73, на ничью в основное время — 3.75, а на победу «Лестера» — 5.00.

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    В первом круге «Лестер» победил дома 2:0. В прошлом сезоне «Челси» в АПЛ дома сыграл 1:1, а в гостях 2:2, а в 1/4 финала Кубка Англии победил в гостях 1:0.

    В последних 5 матчах на «Стэмфорд Бридж» «Лестер» трижды сыграл вничью и по разу проиграл и победил.Прогнозируем, что «Челси» не проиграет.

    Интересен вариант для ставок «обе забьют — нет» за 1.75 и ТМ 2,5 за 1.75.

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