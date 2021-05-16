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    «Марсель» продлит домашнюю серию без поражений?

    «Марсель» — «Анже». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч Лиги 1 16 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Анже»
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    Димитри Пайе
    В предпоследнем туре французской Лиги 1 «Марсель» дома сыграет с «Анже» (стадион «Велодром»). Встреча запланирована на 16 мая 22:00 мск. «Марсель» — «Анже»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 16 Мая 2021 года
    Марсель
  • Франция. Лига 1
    •  Марсель 22:00 Анже Анже
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
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    «Марсель»

    Для «Марселя» наступило время решающих матчей. Сейчас коллектив Хорхе Сампаоли занимает 5 позицию с 56 очками на счету. У «Ланса» 56 очков (6 место), у «Ренна» 55 очков (7 место). «Олимпийцы» могут лишиться права выступать в Лиге Европы в следующем сезоне, если не продолжат набирать очки.

    «Марсель» не смог победить в предыдущих двух турах. Хозяева смогли добыть очко в игре со «Страсбургом» (1:1) и отдали все 3 очка «Сент-Этьену» (0:1).

    Ранее «Бело-голубые» одолели «Лорьян» со счетом 3:2 и «Реймс» со счетом 3:1.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Из-за перебора желтых карточек не сыграет полузащитник Папе Гуйе.

    «Анже»

    Положение «Анже» можно назвать безопасным, несмотря на близость к зоне вылета. Команда имеет 44 пункта за 2 тура до конца.

    В прошлом туре «Бело-черные» смогли взять долгожданные 3 очка, одолев дома «Дижон» 3:0. Ранее коллектив потерпел серию неудач.

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    • Речь идет о четырех поражениях подряд. «Анже» проиграл 0:3 «Лиону», 0:3 «Ренну», 0:1 «Монако» и 0:2 «Лорьяну». Можно отметить разгромное фиаско в матче Кубка Франции от ПСЖ (0:5).

    Софиан Буфал, Сулейман Думбия, Лассана Кулибали, Исмаэль Траоре и Абдулайе Бамба — все эти игроки пропустят поединок.

    Прогноз и ставка

    «Марсель» с серьезным перевесом по коэффициентам назначен фаворитом встречи — 1.49 победа хозяев, 4.30 ничья и 7.30 победа «Анже».

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    «Анже» не выигрывал три выездных встречи подряд, тогда как «Марсель» не уступает дома на протяжении семи выступлений.

    Учитывая важность очков для коллектива Сампаоли, есть все основания полагать, что «Олимпийцы» продлят серию.

    В трех из четырех случаев с поражениями «Анже» уступал с разрывом в счете более, чем в один мяч. Можно поставить на победу «Марселя» с форой -1 (коэфф. 1.83).

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