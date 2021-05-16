В предпоследнем туре французской Лиги 1 «Марсель» дома сыграет с «Анже» (стадион «Велодром»). Встреча запланирована на 16 мая 22:00 мск. «Марсель» — «Анже»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Марсель»

Для «Марселя» наступило время решающих матчей. Сейчас коллектив Хорхе Сампаоли занимает 5 позицию с 56 очками на счету. У «Ланса» 56 очков (6 место), у «Ренна» 55 очков (7 место). «Олимпийцы» могут лишиться права выступать в Лиге Европы в следующем сезоне, если не продолжат набирать очки.

«Марсель» не смог победить в предыдущих двух турах. Хозяева смогли добыть очко в игре со «Страсбургом» (1:1) и отдали все 3 очка «Сент-Этьену» (0:1).

Ранее «Бело-голубые» одолели «Лорьян» со счетом 3:2 и «Реймс» со счетом 3:1.

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Из-за перебора желтых карточек не сыграет полузащитник Папе Гуйе.

«Анже»

Положение «Анже» можно назвать безопасным, несмотря на близость к зоне вылета. Команда имеет 44 пункта за 2 тура до конца.

В прошлом туре «Бело-черные» смогли взять долгожданные 3 очка, одолев дома «Дижон» 3:0. Ранее коллектив потерпел серию неудач.

Речь идет о четырех поражениях подряд. «Анже» проиграл 0:3 «Лиону», 0:3 «Ренну», 0:1 «Монако» и 0:2 «Лорьяну». Можно отметить разгромное фиаско в матче Кубка Франции от ПСЖ (0:5).

Софиан Буфал, Сулейман Думбия, Лассана Кулибали, Исмаэль Траоре и Абдулайе Бамба — все эти игроки пропустят поединок.

Прогноз и ставка

«Марсель» с серьезным перевесом по коэффициентам назначен фаворитом встречи — 1.49 победа хозяев, 4.30 ничья и 7.30 победа «Анже».

«Анже» не выигрывал три выездных встречи подряд, тогда как «Марсель» не уступает дома на протяжении семи выступлений.

Учитывая важность очков для коллектива Сампаоли, есть все основания полагать, что «Олимпийцы» продлят серию.

В трех из четырех случаев с поражениями «Анже» уступал с разрывом в счете более, чем в один мяч. Можно поставить на победу «Марселя» с форой -1 (коэфф. 1.83).