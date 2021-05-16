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    «Атланта» снова одолеет «Монреаль»?

    «Атланта» — «Монреаль». Прогноз, ставка (к. 1.72) на футбол, МЛС, 16 мая 2021 года

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    Брэд Гюзан
    «Атланта» сыграет на своем поле с «Монреалем» в рамках 5-го тура чемпионата США. Матч пройдет 16 мая, начало — в 02:00 мск. «Атланта» — «Монреаль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Атланта»

    «Атланта» в Восточной конференции стартовала не особо уверенно. Нынешняя 7 позиция явно не соответствует ожиданиям болельщиков клуба.

    В минувшем туре команда не смогла победить. На выезде «Атланта» расписала мировую с «Интером Майами» (1:1).

    До того «Атланта» на выезде сыграла вничью еще и с «Филадельфией» (1:1). Да и всего 5 забитых мячей в 4 сыгранных матчах — не самый сильный показатель.

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    Ппротив «Монреаля» «Атланта» играет весьма удачно. Из пяти последних очных встреч в активе у команды четыре победы при одном паритете.

    «Монреаль»

    «Монреаль» также вряд ли может записать старт сезона себе в актив. Тем более, проблемы в обороне обнажились практически сразу.

    «Монреаль» был силен в товарищеских матчах. К тому же, стартовый поединок стал приятным продолжением: победа над «Торонто» (4:2).

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    • «Монреаль» наверняка поборется за место в первой семерке. Задачу по проходу в плей-офф с команды никто не снимал.

    Последняя очная встреча с «Атлантой» (1:1) состоялась еще полтора года назад. К слову, единственный гол команды в том матче в активе небезызвестного Бояна Кркича.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Атланту» за 1.72, на ничью за 4.00, а на «Монреаль» — за 4.20

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    Хозяева начали чемпионат не столь уверенно, и наверняка попытаются поправить положение.

    «Монреаль» и забивает немало, и пропускает частенько, так что вряд ли изменит себе и в этой встрече.

    «Атланта» удачно играет с этим соперником, и наверняка продолжит эту тенденцию. Наши прогноз и ставка — Победа «Атланты» с коэффициентом 1.72

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