Мадридский «Реал» сыграет на выезде против «Атлетика» в рамках 37-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 16 мая, начало — в 19:30 мск. «Атлетик» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетик»

«Атлетик» за два тура до финиша занимает в турнирной таблице Ла Лиги девятое место. Баски спокойно ждут завершения сезона, все баталии у них позади.

В десяти предыдущих матчах «Атлетик» потерпел только одно поражение.

Беспроигрышная серия прервалась в среду в матче с «Уэской» (0:1).

Также интересно, что на этом отрезке «Атлетик» семь раз сыграл вничью, в трех случаях со счетом 0:0.

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Домашняя серия «Атлетика» без поражений на своем поле составляет уже девять матчей — три побед и шесть ничьих.

«Реал»

Тем временем «Реал» все еще может оказаться на вершине. Отставание «Королевского клуба» от «Атлетико» составляет два очка.

Не все теперь зависит от «Реала», но, что интересно , если у команд по итогам чемпионата будет одинаковое количество очков, чемпионом станет команда Зинедина Зидана.

То есть если «Атлетико» в оставшихся матчах наберет четыре очка, а «Реал» шесть, чемпионский кубок поедет в клубный музей «Королевского клуба».

«Реал» после крупной победы над «Гранадой» (4:1) повторил беспроигрышную серию в Ла Лиге при Зидане — 16 матчей без поражений. В данном случае это 11 побед и 5 ничьих.

Прогноз и ставка

На «Атлетик» в этом матче можно поставить за 6.20, ничью букмекеры предлагают за 4.40, а победу «Реала» — за 1.63.

«Реал» ранее в этом сезоне обыграл «Атлетик» в первом круге Ла Лиги, но потом уступил баскам в полуфинале Суперкубка Испании.

Несмотря на то, что «Атлетику» ничего не надо, «Мадриду» ни в коем случае нельзя расслабляться. Команда Марселино обязательно проиграет «Эльче» в последнем туре, но здесь она будет сражаться .

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.17.