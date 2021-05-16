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    «Атлетик» помешает «Реалу» стать чемпионом?

    «Атлетик» — «Реал». Прогноз (к. 2.17) и ставки на чемпионат Испании 16 мая 2021 года

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    «Реал» ни разу не проиграл в 16-ти предыдущих матчах Ла Лиги
    Мадридский «Реал» сыграет на выезде против «Атлетика» в рамках 37-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 16 мая, начало — в 19:30 мск. «Атлетик» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 16 Мая 2021 года
    Атлетик
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    •  Атлетик 19:30 Реал Мадрид Реал Мадрид
  • Мадрид
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    Коэффициенты на матч
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  • 4.20
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  • 1.62
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    «Атлетик»

    «Атлетик» за два тура до финиша занимает в турнирной таблице Ла Лиги девятое место. Баски спокойно ждут завершения сезона, все баталии у них позади.

    В десяти предыдущих матчах «Атлетик» потерпел только одно поражение.

    Беспроигрышная серия прервалась в среду в матче с «Уэской» (0:1).

    Также интересно, что на этом отрезке «Атлетик» семь раз сыграл вничью, в трех случаях со счетом 0:0.

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    Домашняя серия «Атлетика» без поражений на своем поле составляет уже девять матчей — три побед и шесть ничьих.

    «Реал»

    Тем временем «Реал» все еще может оказаться на вершине. Отставание «Королевского клуба» от «Атлетико» составляет два очка.

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    • Не все теперь зависит от «Реала», но, что интересно, если у команд по итогам чемпионата будет одинаковое количество очков, чемпионом станет команда Зинедина Зидана.

    То есть если «Атлетико» в оставшихся матчах наберет четыре очка, а «Реал» шесть, чемпионский кубок поедет в клубный музей «Королевского клуба».

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    • «Реал» после крупной победы над «Гранадой» (4:1) повторил беспроигрышную серию в Ла Лиге при Зидане — 16 матчей без поражений. В данном случае это 11 побед и 5 ничьих.

    Прогноз и ставка

    На «Атлетик» в этом матче можно поставить за 6.20, ничью букмекеры предлагают за 4.40, а победу «Реала» — за 1.63.

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    «Реал» ранее в этом сезоне обыграл «Атлетик» в первом круге Ла Лиги, но потом уступил баскам в полуфинале Суперкубка Испании.

    Несмотря на то, что «Атлетику» ничего не надо, «Мадриду» ни в коем случае нельзя расслабляться. Команда Марселино обязательно проиграет «Эльче» в последнем туре, но здесь она будет сражаться.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.17.

    У «Реала» серьезные кадровые проблемы в обороне, играть придется без Серхио Рамоса, Рафаэля Варана и Ферлана Менди.

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