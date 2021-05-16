«Атлетик»
«Атлетик» за два тура до финиша занимает в турнирной таблице Ла Лиги девятое место. Баски спокойно ждут завершения сезона, все баталии у них позади.
В десяти предыдущих матчах «Атлетик» потерпел только одно поражение.
Беспроигрышная серия прервалась в среду в матче с «Уэской» (0:1).
Также интересно, что на этом отрезке «Атлетик» семь раз сыграл вничью, в трех случаях со счетом 0:0.
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Домашняя серия «Атлетика» без поражений на своем поле составляет уже девять матчей — три побед и шесть ничьих.
«Реал»
Тем временем «Реал» все еще может оказаться на вершине. Отставание «Королевского клуба» от «Атлетико» составляет два очка.
Не все теперь зависит от «Реала», но,
То есть если «Атлетико» в оставшихся матчах наберет четыре очка, а «Реал» шесть, чемпионский кубок поедет в клубный музей «Королевского клуба».
«Реал» после крупной победы над «Гранадой» (4:1) повторил беспроигрышную серию в Ла Лиге при Зидане — 16 матчей без поражений. В данном случае это 11 побед и 5 ничьих.
Прогноз и ставка
На «Атлетик» в этом матче можно поставить за 6.20, ничью букмекеры предлагают за 4.40, а победу «Реала» — за 1.63.
«Реал» ранее в этом сезоне обыграл «Атлетик» в первом круге Ла Лиги, но потом уступил баскам в полуфинале Суперкубка Испании.
Несмотря на то, что «Атлетику» ничего не надо, «Мадриду» ни в коем случае нельзя расслабляться. Команда Марселино обязательно проиграет «Эльче» в последнем туре, но здесь
Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.17.
У «Реала»