«Лас-Пальмас»
За четыре тура до финиша первенства «Лас-Пальмас» с 50 набранными очками разместился на 10 позиции в турнирной таблице Сегунды,
Островитяне в отрезке последних
Одна из ничьих состоялась в минувшем, где «желто-синие» поделили очки в гостях с «Алькорконом» (0:0), пред этим они разгромно проиграли на выезде «Эспаньолу» (0:4) и одолели дома «Понферрадину» (2:0).
На своей территории «Лас-Пальмас» потерпел только одну неудачу в последних семи встречах, а также по три раза делил очки с оппонентами и побеждал.
«Сарагоса»
У «Сарагосы» на счету находится 44 набранных балла, позволяющие ей расположится на 15 позиции в турнирной таблице Сегунды,
Перед этим они не проигрывали на протяжении пяти встреч, где дважды сыграли вничью и три раза уходили с поля победителями, пропустив за весь этот период всего лишь два гола.
Только одну из последних семи встреч на выезде «Сарагоса» смогла выиграть, еще три раза сыграв вничью и потерпев столько же неудач.
В первом круге эти команды между собой сыграли вничью со счетом 2:2, а в прошлом сезоне дважды победила «Сарагоса» — 3:0 и 1:0.
Прогноз и ставка на «Лас-Пальмас» — «Сарагоса»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Лас-Пальмаса» — 2.79, победа «Сарагосы» — 3.04, ничья — 2.77.
Арагонцы, которые еще не обезопасили себя от вылета, приложат максимум усилий, чтобы добыть приемлемый для себя результат. Рекомендуем в этом поединке ставит с 0 на гостей.