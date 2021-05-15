В 39-м туре второго испанского дивизиона «Лас-Пальмас» на своем поле сыграет с «Сарагосой». Поединок состоится 15 мая, начало — в 22:00 по мск. «Лас-Пальмас» — «Сарагоса»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лас-Пальмас»

За четыре тура до финиша первенства «Лас-Пальмас» с 50 набранными очками разместился на 10 позиции в турнирной таблице Сегунды, уже ни на что не претендуя .

Островитяне в отрезке последних 11 встреч чемпионата потерпели только два фиаско , вышли победителями из трех поединков и шесть игр завершили мировыми исходами.

Одна из ничьих состоялась в минувшем, где «желто-синие» поделили очки в гостях с «Алькорконом» (0:0), пред этим они разгромно проиграли на выезде «Эспаньолу» (0:4) и одолели дома «Понферрадину» (2:0).

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На своей территории «Лас-Пальмас» потерпел только одну неудачу в последних семи встречах, а также по три раза делил очки с оппонентами и побеждал.

«Сарагоса»

У «Сарагосы» на счету находится 44 набранных балла, позволяющие ей расположится на 15 позиции в турнирной таблице Сегунды, оторвавшись от зоны вылета всего на три очка .

Вот уже четыре поединка, как арагонцы победить не могут . Сперва в этот период они уступили в гостях «Жироне» (0:3), а потом сыграли вничью дома с хихонским «Спортингом» и с «Эспаньолом» (по 0:0), а также на выезде с «Луго» (2:2).

Перед этим они не проигрывали на протяжении пяти встреч, где дважды сыграли вничью и три раза уходили с поля победителями, пропустив за весь этот период всего лишь два гола.

Только одну из последних семи встреч на выезде «Сарагоса» смогла выиграть, еще три раза сыграв вничью и потерпев столько же неудач.

В первом круге эти команды между собой сыграли вничью со счетом 2:2, а в прошлом сезоне дважды победила «Сарагоса» — 3:0 и 1:0.

Прогноз и ставка на «Лас-Пальмас» — «Сарагоса»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Лас-Пальмаса» — 2.79, победа «Сарагосы» — 3.04, ничья — 2.77.

Арагонцы, которые еще не обезопасили себя от вылета, приложат максимум усилий, чтобы добыть приемлемый для себя результат. Рекомендуем в этом поединке ставит с 0 на гостей.