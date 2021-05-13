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    «Интер Майами» наконец-то победит?

    «Интер Майами» — «Монреаль». Прогноз, ставка (к. 1.64) на футбол, МЛС, 13 мая 2021 года

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    Фил Невилл
    «Интер Майами» сыграет на своем поле с «Монреалем» в рамках 5-го тура чемпионата США. Матч пройдет 13 мая, начало — в 02:30 мск. «Интер Майами» — «Монреаль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Интер Майами»

    «Интер Майами» в Восточной конференции стартовал не слишком уверенно. Нынешняя 9 позиция явно не соответствует ожиданиям болельщиков клуба.

    В минувшем туре команда не смогла победить. Дома парни из Майами расписали мировую с «Атлантой» (1:1).

    До того «Интер Майами» на выезде подписал мировое соглашение с «Нэшвиллом» (0:0). Так что пора бы команде начинать выигрывать!

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    Против «Монреаля» «Интер Майами» играл лишь однажды. В прошлом году соперник был на голову сильнее (4:1).

    «Монреаль»

    «Монреаль» стартовала не так хорошо, как ожидалось. В четырех матчах команда набрала 5 очков.

    «Монреаль» весьма посредственно обороняется (всего 6 пропущенных мячей). При этом атака команды обеспечила те же 6 голов.

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    • «Монреаль» в минувшем туре не сумел разжиться очками. На выезде команда уступила «Ванкуверу» (2:0).

    Неприятная серия из трех матчей без побед настроения гостям явно не добавляет. Зато, несомненно, прибавит мотивации атаковать!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Интер Майами» за 1.64, на ничью за 3.70, а на «Монреаль» — за 5.70

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    Хозяева начали чемпионат не лучшим образом, к тому же потеряли очки в последнем домашнем матче.

    «Монреаль» и сам играет, и дает это делать соперникам, так что наверняка будет активен в атаке.

    Хозяева уже растеряли очки там, где этого делать было не нужно, так что наверняка постараются реабилитироваться в этом поединке. Наши прогноз и ставка — Победа «Интера Майами» с коэффициентом 1.64

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