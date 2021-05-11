«Саутгемптон»
«Саутгемптон» с 37 набранными очками идет на 16 позиции в турнирной таблице АПЛ, опережая зону вылета на десять баллов, что на 99% сохраняет ему прописку в элите.
В данный момент у «святых»
В своей последней проведенной встрече «красно-белые» уступили на выезде «Ливерпулю» со счетом 0:2. Также в свой негативный период они еще проиграли в гостях «Вест Бромвичу» (0:3) и «Тоттенхэму» (1:2).
Только
«Кристал Пэлас»
«Кристал Пэлас» набрал 41 очко и занимает 13 место в турнирной таблице АПЛ. В лучшем случае до конца чемпионата коллектив поднимется еще на одну строчку.
В минувшем туре первенства лондонский клуб на выезде смог переиграть «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:0. Этой
Победить «стекольщики» смогли только дважды из девяти последних матчей. Также в этот период они три раза делили очки со своими оппонентами и четыре раза уходили с поля ни с чем.
На чужом поле «Кристал Пэлас» выиграл три из 10 последних поединков, трижды сыграв вничью и пять раз проиграв, пропуская в семи случаях.
В первом круге «Кристал Пэлас» на своем поле обыграл «Саутгемптон» со счетом 1:0, а в прошлом сезоне «святые» в играх с «орлами» набрали четыре очка, победив 2:0 дома и сыграв 1:1 в гостях.
Прогноз и ставка на «Саутгемптон» — «Кристал Пэлас»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Саутгемптона» предлагают — 2.15.
На викторию «Кристал Пэлас» дают — 3.62, ничья оценена — в 3.60.
Только одна из последних очных встреч этих клубов была верховой. Однако учитывая сейчас не особую значимость поединка, то сейчас вполне можно ожидать результативного матча. Наш прогноз — ТБ 2,5.