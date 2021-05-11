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    Продолжится ли серия поражений «Лестера» на «Олд Траффорд»?

    «Манчестер Юнайтед» — «Лестер». Прогноз (к. 1.69) и ставки на чемпионат Англии по футболу 11 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Лестер»
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    Джейми Варди
    Во вторник, 11 мая, «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Лестер» в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Олд Траффорд», начнется в 20:00 по московскому времени. «Манчестер Юнайтед» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 11 Мая 2021 года
    Манчестер Юнайтед
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    •  Манчестер Юнайтед 20:00 Лестер Лестер
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    «Манчестер Юнайтед»

    В начале апреля подопечные Сульшера выбили в четвертьфинале Лиги Европы «Гранаду», одержав две победы со счетом 2:0, а потом в рамках АПЛ дома одолели «Бернли» (3:1).

    Затем «МЮ» на выезде разошелся миром с «Лидсом» (0:0) и в рамках первого полуфинала Лиги Европы на своем поле уничтожил римскую «Рому» (6:2) — дубли оформили Кавани и Фернандеш.

    В ответном матче с «Ромой» манкунианцы проиграли 2:3, но вышли в финал ЛЕ, а в последнем матче «МЮ» победил на выезде «Астон Виллу» (3:1).

    Все прогнозы на АПЛ

    После 34 матчей АПЛ «МЮ» с 70 очками идет вторым. Разница мячей 67-36, Фернандеш забил 17 голов, еще 10 — Рэшфорд. Не сыграют Марсьяль, Джеймс и Фил Джонс.

    «Лестер»

    В начале апреля «Лисы» уступили на выезде «Вест Хэму» (2:3), в матче АПЛ, зато в домашнем полуфинале Кубке Англии прошли «Саутгемптон» (1:0).

    Затем подопечные Брендана Роджерса в матчах чемпионата Англии на своем поле разгромили «Вест Брович» (3:0) и одолели «Кристал Пэлас» (2:1).

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    • В последних матчах «Лестер» обменялся голами с «Саутгемптоном» (1:1) уже в рамках АПЛ, а потом на своем поле уступил «Ньюкаслу» (2:4).

    После 35 туров АПЛ «Лестер» с 63 очками на 4-м месте. Разница мячей 63-43, Джейми Варди забил 13 голов, еще 11 — Келечи Ихеаначо. Не сыграют Джастин, Морган и Барнс.

    Прогноз и ставка

    На победу «МЮ» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.55, на ничью в основное время — 3.25, а на победу «Лестера» — 2.95.

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    В первом круге «Лестер» дома сыграл вничью с «МЮ» 2:2, а в 1/4 финала Кубка Англии победил манкунианцев 3:1. В прошлом сезоне «МЮ» победил 1:0 лома и 2:0 в гостях.

    В 6 последних матчах на «Олд Траффорд» «Лестер» пять раз проиграл и раз сыграл вничью. Прогнозируем, что «МЮ» не проиграет.

    Интересен вариант для ставок «обе забьют» за 1.76 и ТМ 2,5 за 1.80.

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