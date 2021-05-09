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    Минское «Динамо» одолеет «Ислочь»?

    «Ислочь» — «Динамо» Минск. Прогноз, ставка (к. 1.74) на футбол, чемпионат Белоруссии, 9 мая 2021 года

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    Сергей Кисляк
    «Ислочь» сыграет на своем поле с «Динамо» Минск в рамках 8-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 9 мая, начало — в 17:30 мск. «Ислочь» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 09 Мая 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.90
  • X
  • 4.05
  • 2
  • 1.57
  • Ставка!
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    «Ислочь»

    «Ислочь» нынешний сезон начала весьма посредственно. Нынешнее 7 место — явно не предел мечтаний и возможностей команды.

    Команда играет сама и дает это делать соперникам. Разница мячей (11:11) об этом красноречиво говорит.

    В минувшем туре «Ислочь» на выезде переиграла «Неман» (1:2). Причем после того команда прошла в финал Кубка страны, по сумме двух встреч одолев солигорский «Шахтер» (0:1, 2:0).

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    Матчи против минчан для «Ислочи» складываются не лучшим образом. В пяти предыдущих поединках команда трижды уступила при единственной победе.

    «Динамо» Минск

    «Динамо» Минск находится на 3 месте в турнирной таблице чемпионата Белоруссии. Причем команду Леонида Кучука почти в один голос называли одним из фаворитов сезона.

    В активе у «Динамо» Минск сейчас 14 очков. Но главной проблемой является нестабильность в игре, да и не столь давняя коллизия в игре с «Гомелем» (1:2) не прибавляют позитива.

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    • В минувшем туре минчане наконец-то сыграли на классе. Дома динамовцы переиграли «Энергетик-БГУ» (2:0).

    Так как встреча пройдет в Минске, шансы гостей серьезно возрастают. Тем паче, на фоне слабой игры в обороне «Ислочи».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» Минск за 1.59, на ничью за 3.95, а на «Ислочь» — за 5.90

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    Хозяева довольно успешно атакуют, но оборона вызывает беспокойство.

    Динамовцы стараются вклиниться в гонку лидеров, так что в этой встрече настроены на максимум очков.

    Минчане стараются нагнать дуэт лидеров, так что наверняка будут играть на победу. Наши прогноз и ставка — Фора «Динамо» Минск -0.75 с коэффициентом 1.74.

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