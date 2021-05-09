«Ислочь» сыграет на своем поле с «Динамо» Минск в рамках 8-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 9 мая, начало — в 17:30 мск. «Ислочь» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ислочь»

«Ислочь» нынешний сезон начала весьма посредственно. Нынешнее 7 место — явно не предел мечтаний и возможностей команды.

Команда играет сама и дает это делать соперникам. Разница мячей (11:11) об этом красноречиво говорит.

В минувшем туре «Ислочь» на выезде переиграла «Неман» (1:2). Причем после того команда прошла в финал Кубка страны, по сумме двух встреч одолев солигорский «Шахтер» (0:1, 2:0).

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Матчи против минчан для «Ислочи» складываются не лучшим образом. В пяти предыдущих поединках команда трижды уступила при единственной победе.

«Динамо» Минск

«Динамо» Минск находится на 3 месте в турнирной таблице чемпионата Белоруссии. Причем команду Леонида Кучука почти в один голос называли одним из фаворитов сезона.

В активе у «Динамо» Минск сейчас 14 очков. Но главной проблемой является нестабильность в игре, да и не столь давняя коллизия в игре с «Гомелем» (1:2) не прибавляют позитива.

В минувшем туре минчане наконец-то сыграли на классе. Дома динамовцы переиграли «Энергетик-БГУ» (2:0).

Так как встреча пройдет в Минске, шансы гостей серьезно возрастают. Тем паче, на фоне слабой игры в обороне «Ислочи».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» Минск за 1.59, на ничью за 3.95, а на «Ислочь» — за 5.90

Хозяева довольно успешно атакуют, но оборона вызывает беспокойство.

Динамовцы стараются вклиниться в гонку лидеров, так что в этой встрече настроены на максимум очков.

Минчане стараются нагнать дуэт лидеров, так что наверняка будут играть на победу. Наши прогноз и ставка — Фора «Динамо» Минск -0.75 с коэффициентом 1.74.