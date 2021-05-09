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    Чемпион подарит очки роттердамцам

    «Фейеноорд» — «Аякс». Прогноз, ставка (к. 2.40) на футбол, чемпионат Нидерландов, 9 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Фейеноорд» — «Аякс»
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    «Фейеноорд»
    В рамках 32-го тура нидерландской Эредивизии «Фейеноорд» в Роттердаме на стадионе «Де Куйп» примет «Аякс». Игра состоится 9 мая, начало — в 15:30 по мск. «Фейеноорд» — «Аякс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Фейеноорд»

    «Фейеноорд» за три тура до финиша чемпионата Нидерландов идет на пятой позиции в турнирной таблице, находясь равноудалено от четвертой и шестой строки — на пять баллов.

    Клуб из Роттердама в минувшем туре первенства сенсационно на выезде уступил аутсайдеру «Ден Хаагу» со счетом 2:3, тем самым прервав свою 6-матчевую беспроигрышную серию.

    В этот удачный период «Гордость Юга» поровну поделила выигрышные встречи с мировыми исходами, но в этот период она более двух мячей за игру никогда не забивала.

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    В данный момент у «Фейеноорда» 6-матчевая домашняя серия без поражений, в которой было две ничьи и четыре виктории. Всего в родных стенах роттердамцы в этом первенстве уступили лишь раз.

    «Аякс»

    Разгромив в минувшем туре на своей арене «Эммен» со счетом 5:0, «Аякс» тем самым стал недосягаем для конкурентов и завоевал золотые награды Эредивизии.

    За всю турнирную дистанцию амстердамский коллектив только в двух из 31 игр проигрывал. Последний раз фиаско в чемпионате случилось с ним еще в декабре прошлого года.

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    • В весенних месяцах чемпионата Нидерландов «божьи сыновья» провели восемь встреч, где смогли победить в семи из них и одну игру завершили мировым исходом.

    Сейчас у «Аякса» 13-матчевая беспроигрышная выездная серия. В этот период столичная команда только дважды сыграла вничью и одержала 11 викторий.

    За последние восемь очных встреч во всех турнирах этих клубов семь раз побеждал «Аякс»и одну игру выиграл «Фейеноорд». В первом круге амстердамцы добились домашней виктории со счетом 1:0.

    Прогноз и ставка на «Фейеноорд» — «Аякс»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Аякса» предлагают — 1.62.

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    На викторию «Фейеноорда» дают — 5.15, ничья оценена — в 4.88.

    После завоевания золотых медалей «Аякс» вряд ли будет сильно выкладываться в Роттердаме, позволив хозяева добыть очки. Наш прогноз — 1Х.

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