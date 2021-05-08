«Лион» сыграет на своем поле с «Лорьяном» в рамках 36-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 8 мая, начало — в 18:00 мск. «Лион» — «Лорьян»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лион»

«Лион» нынешний сезон проводит неоднозначно. С одной стороны, «ткачи» еще борются за самые высокие места, с другой — команда находится лишь на 4 позиции.

Лионцы набрали 70 очков, отставая от лидера «Лилля» на 6 очков. И если шансы на чемпионство выглядят откровенно блеклыми, то подъем в тройку вполне вероятен.

Как раз в минувшем туре «ткачи» одолели идущее на 3 месте «Монако» (2:3). Причем тот поединок вышел крайне скандальным: команды заканчивали встречу под аккомпанемент россыпи красных карточек.

Все прогнозы на Лигу 1

Команда Руди Гарсии растеряла немало очков на ровном месте. Теперь же концентрация будет максимальной .

«Лорьян»

«Лорьян» находится на 17 месте в турнирной таблице Лиги 1. Разумеется, команда ведет самую настоящую борьбу за выживание.

В активе у «Лорьяна» сейчас 38 очков. Отрыв от идущего в зоне вылета «Нанта» составляет всего 4 очка, но за 3 тура измениться может многое.

«Лорьян» в минувшем туре добыл важнейшие три очка. Дома был обыгран «Анже» (2:0). Причем до того команда одолела еще и «Бордо» (4:1).

В общем, вполне очевидно, что «Лорьян» будет бодаться до последнего . К тому же, в первом круге команде удалось сыграть вничью с «Лионом» (1:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Лион» за 1.38, на ничью за 5.20, а на «Лорьян» — за 7.40.

Хозяева борются за высокие места, и явно не допустят потери очков.

«Лорьян» борется за выживание, к тому же добыл две победы к ряду.

«Ткачи» превосходят соперника в классе, и явно не допустят потери очков. Наши прогноз и ставка — Фора «Лиона» -1 с коэффициентом 1.63.