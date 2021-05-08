8 мая на стадионе «Энфилд Роуд» «Ливерпуль» примет «Саутгемптон» в матче 35 тура английской Премьер-лиги. Начало встречи в 22:15 по мск. «Ливерпуль» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» пропустил прошлый тур из-за переноса матча с «Ман Юнайтед». Таким образом, у команды Юргена Клоппа было много времени на подготовку к этому поединку. К нему хозяева подходят занимая 7 позицию с 54 очками.

«Мерсисайдцы» не смогли выиграть в прошлых двух турах. Они сыграли вничью с «Лидсом» и «Ньюкаслом». В обоих матчах были одинаковые результаты 1:1. Ну и если учитывать 1:1 с «Реалом» в 1/4 Лиги чемпионов, то серия составит 3 поединка.

С учетом ЛЧ «Ливерпуль» выиграл только один матч из пяти . Тем не менее в чемпионате Англии «Красные» не проигрывают уже 5 туров — 3 победы и 2 ничьи.

Все прогнозы на АПЛ

В прошлом поединке вне заявки были Хендерсон, ван Дейк, Гомес, Матип и Ориги.

«Саутгемптон»

У «Саутгемптона» перед этим матчем серия из 4 игр без побед — 3 поражения и ничья с учетом Кубка Англии. Если говорить об АПЛ, то здесь подопечные Хазенхюттля проиграли «Вест Бромвичу» 0:3, «Тоттенхэму» 1:2 и сыграли 1:1 с «Лестером».

Таким образом, «Святые» опустились на 15 место в турнирной таблице. Имея 37 очков, гости оторвались лишь на 10 пунктов от зоны вылета. Стоит также отметить, что «Саутгемптон» является третьей командой лиги по количеству пропущенных голов (59).

У «Саутгемптона» на выезде три поражения подряд . Более того, в девяти выездных играх этого года у коллектива Хазенхюттля всего лишь одна победа.

Бертран, Обафеми, Смолбон, Ингс, Ромеу, а у после прошлого тура еще и Вестергор, не сыграют в предстоящем поединке.

Прогноз и ставка

1.30 и 9.40 — коэффициенты на победу одной и другой команды в основное время. На ничью букмекеры предлагают ставить с коэффициентом 5.70.

После такого перерыва «Мерсисайдцы» смогли хорошо отдохнуть и подготовиться к этому поединку. Они не проигрывают в АПЛ уже 5 туров, тогда как соперник практически не побеждает во второй части сезона.

«Святые» много пропускают и значительно ухудшили свою статистику пропущенных голов. «Ливерпуль» имеет отличные шансы на то, чтобы победить с отрывом. Ставка — Ф1 (-1.5) за 1.83.